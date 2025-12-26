नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्किंग शुल्क में बड़ा बदलाव, अब 8 मिनट तक किन गाड़ियों को नहीं मिलेगी छूट? जानें- नया रेट लिस्ट

New Delhi Railway Station: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से आने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आया है. अब अजमेरी गेट की तरफ से आना-जाना बहुत आसान होने वाला है. यात्रियों और उनके परिवार को पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ के दौरान ट्रैफिक जाम और महंगी पार्किंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. जिससे अब सिर्फ पार्किंग एरिया दोगुना हो जाएगा. बल्कि पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ चार्ज भी काफी कम हो जाएगा.

रेलवे आधिकारी ने बताया है कि बढ़ते वाहन के ट्रैफिक का दवाब कम करने के लिए अजमेरी गेट की तरफ से दो नए पार्किंग एरिया बनाया जायेगा. एंट्री बैरियर से अंदर आने के बाद ड्राइवर के पास रेगुलर पार्किंग या प्रीमियम पार्किंग का इस्तेमाल कर सकते है. पहले की तरह पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ की सुविधा जारी रहेगा. लेकिन अब यह ज्यादा कम पैसा और बेहतर तरीके से ऑर्गनाइज होगा.

क्या है नया चार्ज?

नए नियम के तहत पिक-अप और ड्रॉप-ऑप लेन में 8 मिनट तक पार्किंग के लिए कोई चार्ज नही लगेगा. अब 8 से 15 मिनट के लिए चार्ज 50 रूपये होगा. इससे पहले 15 से 30 मिनट के लिए 200 रूपये और समय के लिए 500 रूपये तक चार्ज लगता है. जिसे अब कम कर दिया गया है.

ट्रैफिक जाम

रेलवे ने ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सख्त कदम भी उठाया है. अगर कोई गाड़ी पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ लेन में रुकावट डालती है या ट्रैफिक जाम करती है. तो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर पर जुर्माना लगाया जाएगा. यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी गाड़ी लेन में पार्क न हो और ट्रैफिक फ्लो में रुकावट न डाले.

तीन तरह की पार्किंग

नए सिस्टम के तहत अजमेरी गेट की तरफ कुल तीन तरह की पार्किंग उपलब्ध होंगी. पहली होगी रेगुलर पार्किंग जहां साइकिल दोपहिया वाहन और कार पार्क की जा सकती है. इसके लिए चार्ज साइकिल के लिए 3 रुपये दोपहिया वाहनों के लिए 20 रुपये और कारों के लिए दो घंटे तक 50 रुपये है. प्रीमियम पार्किंग एरिया में पहले दो घंटे के लिए चार्ज 150 रुपये और उसके बाद हर अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपये होगा. तीसरा पार्किंग एरिया ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो और बसों जैसे कमर्शियल गाड़ियों के लिए होगा, जिनके लिए अलग-अलग रेट तय किए गए है.