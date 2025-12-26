Home > व्यापार > नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्किंग शुल्क में बड़ा बदलाव, अब 8 मिनट तक किन गाड़ियों को नहीं मिलेगी छूट? जानें- नया रेट लिस्ट

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्किंग शुल्क में बड़ा बदलाव, अब 8 मिनट तक किन गाड़ियों को नहीं मिलेगी छूट? जानें- नया रेट लिस्ट

New Delhi Railway Station: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों और उनके परिजनों के लिए राहत भरी खबर है. स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर अब पिक एंड ड्रॉप और पार्किंग को लेकर लंबे समय से चली आ रही परेशानियां काफी हद तक खत्म होने वाली है.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: December 26, 2025 4:21:16 PM IST

New Delhi Railway Station
New Delhi Railway Station


New Delhi Railway Station: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से आने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आया है. अब अजमेरी गेट की तरफ से आना-जाना बहुत आसान होने वाला है. यात्रियों और उनके परिवार को पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ के दौरान ट्रैफिक जाम और महंगी पार्किंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. जिससे अब सिर्फ पार्किंग एरिया दोगुना हो जाएगा. बल्कि पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ चार्ज भी काफी कम हो जाएगा.

You Might Be Interested In

रेलवे आधिकारी ने बताया है कि बढ़ते वाहन के ट्रैफिक का दवाब कम करने के लिए अजमेरी गेट की तरफ से दो नए पार्किंग एरिया बनाया जायेगा. एंट्री बैरियर से अंदर आने के बाद ड्राइवर के पास रेगुलर पार्किंग या प्रीमियम पार्किंग का इस्तेमाल कर सकते है. पहले की तरह पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ की सुविधा जारी रहेगा. लेकिन अब यह ज्यादा कम पैसा और बेहतर तरीके से ऑर्गनाइज होगा.

क्या है नया चार्ज?

नए नियम के तहत पिक-अप और ड्रॉप-ऑप लेन में 8 मिनट तक पार्किंग के लिए कोई चार्ज नही लगेगा. अब 8 से 15 मिनट के लिए चार्ज 50 रूपये होगा. इससे पहले 15 से 30  मिनट के लिए 200 रूपये और समय के लिए 500 रूपये तक चार्ज लगता है. जिसे अब कम कर दिया गया है. 

You Might Be Interested In

ट्रैफिक जाम

रेलवे ने ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सख्त कदम भी उठाया है. अगर कोई गाड़ी पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ लेन में रुकावट डालती है या ट्रैफिक जाम करती है. तो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर पर जुर्माना लगाया जाएगा. यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी गाड़ी लेन में पार्क न हो और ट्रैफिक फ्लो में रुकावट न डाले.

तीन तरह की पार्किंग

नए सिस्टम के तहत अजमेरी गेट की तरफ कुल तीन तरह की पार्किंग उपलब्ध होंगी. पहली होगी रेगुलर पार्किंग जहां साइकिल दोपहिया वाहन और कार पार्क की जा सकती है. इसके लिए चार्ज साइकिल के लिए 3 रुपये दोपहिया वाहनों के लिए 20 रुपये और कारों के लिए दो घंटे तक 50 रुपये है. प्रीमियम पार्किंग एरिया में पहले दो घंटे के लिए चार्ज 150 रुपये और उसके बाद हर अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपये होगा. तीसरा पार्किंग एरिया ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो और बसों जैसे कमर्शियल गाड़ियों के लिए होगा, जिनके लिए अलग-अलग रेट तय किए गए है.

You Might Be Interested In
Tags: New Delhi Railway Stationnew delhi railway station parkingnew delhi railway station parking rateparking in new delhi railway stationparking near new delhi railway station
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025

किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे...

December 26, 2025

टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ऑल राउंडर हैं. वहीं...

December 26, 2025
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्किंग शुल्क में बड़ा बदलाव, अब 8 मिनट तक किन गाड़ियों को नहीं मिलेगी छूट? जानें- नया रेट लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्किंग शुल्क में बड़ा बदलाव, अब 8 मिनट तक किन गाड़ियों को नहीं मिलेगी छूट? जानें- नया रेट लिस्ट
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्किंग शुल्क में बड़ा बदलाव, अब 8 मिनट तक किन गाड़ियों को नहीं मिलेगी छूट? जानें- नया रेट लिस्ट
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्किंग शुल्क में बड़ा बदलाव, अब 8 मिनट तक किन गाड़ियों को नहीं मिलेगी छूट? जानें- नया रेट लिस्ट
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्किंग शुल्क में बड़ा बदलाव, अब 8 मिनट तक किन गाड़ियों को नहीं मिलेगी छूट? जानें- नया रेट लिस्ट