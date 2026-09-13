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Physical Gold vs Gold ETF: सोना खरीदना है तो ज्वेलरी बेहतर या Gold ETF? जानें कहां लगाएं पैसा, किसमें मिलेगा बेहतर रिटर्न

पहले की तरह ही अब आपके पास सिर्फ सोने के सिक्के, बिस्किट या ज्वेलरी खरीदने का ही ऑप्शन नहीं है, बल्कि Gold ETF जैसे डिजिटल निवेश पर भी पैसे लगा सकते हैं. यही वजह है कि निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सोने में पैसा लगाना है तो फीजिकल गोल्ड खरीदना बेहतर है या Gold ETF? चलिए समझते हैं आखिर आपके लिए क्या सही रहेगा.

By: Kunal Mishra | Published: September 13, 2026 5:35:01 PM IST

Physical Gold vs Gold ETF: सोना खरीदना है तो ज्वेलरी बेहतर या Gold ETF? जानें कहां लगाएं पैसा, किसमें मिलेगा बेहतर रिटर्न


Physical Gold vs Gold ETF: भारत में सोना सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि यह बहुत से घरों की सुरक्षा और एक बड़ा निवेश भी होता है. भारतीय परिवार सोने में निवेश करने को एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प मानता है. जब भी सोने की कीमत में तेजी आती है, लोगों के बीच यह चर्चा शुरू हो जाती है कि अभी सोना खरीदना चाहिए या नहीं. बहुत से लोग इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं और कई बार सोनी के भाव और ज्यादा बढ़ जाते हैं.
पहले की तरह ही अब आपके पास सिर्फ सोने के सिक्के, बिस्किट या ज्वेलरी खरीदने का ही ऑप्शन नहीं है, बल्कि Gold ETF जैसे डिजिटल निवेश पर भी पैसे लगा सकते हैं. यही वजह है कि निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सोने में पैसा लगाना है तो फीजिकल गोल्ड खरीदना बेहतर है या Gold ETF? चलिए समझते हैं आखिर आपके लिए क्या सही रहेगा. 

Physical Gold vs Gold ETF क्या रहेगा सही? 

अगर आप केवल निवेश के मकसद से सोना खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में Gold ETF में निवेश करना आज के समय में ज्यादा बेहतर हो सकता है. हालांकि, निवेश करने के मकसद से फीजिकल गोल्ड लेना भी बुरा नहीं है. लेकिन, गोल्ड की ज्वेलरी या बिस्किट आदि को संभालना आज के समय में एक झंझट वाला काम बन चुका है.
अगर आप किसी परंपरा या शादी के लिए गोल्ड ले रहे हैं, तो फिजिकल गोल्ड खरीदना सही है. लेकिन, गोल्ड ईटीएफ के अपने कई फायदे हैं, जो इसे फीजिकल गोल्ड से ज्यादा किफायती बनाते हैं. इसमें आपको फीजिकल गोल्ड की तरह कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है और न ही कोई मेकिंग चार्ज देना होता है. 

क्या है दोनों में अंतर?

Gold ETF खरीदना कई तरीकों से फायदेमंद हो सकता है. इसे खरीदने में आपको मेकिंग चार्ज नहीं देना है और न ही बेचने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना है. इसमें आप छोटी रकम से भी निवेश कर सकते हैं. वहीं, फीजिकल गोल्ड में ज्यादातर मामलों में सोना चोरी होने का जोखिम रहता है साथ ही साथ इसपर आपको एक मेकिंग चार्ज देना पड़ता है. अगर आप इसे बैंक लॉकर में भी रखते हैं तो भी आपको सालाना चार्ज देना होता है. वहीं, गोल्ड ईटीएफ लेने पर आप इन सभी चीजों से बच जाते हैं. वहीं, जितनी वैल्यू फीजिकल गोल्ड की रहेगी वैसी ही कीमत गोल्ड ईटीेफ की भी होगी. 

Tags: home-hero-pos-3Physical Gold vs Gold ETF
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