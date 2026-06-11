अब PF निकालने की प्रक्रिया होगी बेहद आसान, क्या है EPFO 3.0 का नया प्लान, जाने कौन-कौन से होंगे बदलाव

EPFO 3.0 Update: देश के लाखों-करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) काफी जरूरी होता है. पहले की तुलना में अब PF निकालने की प्रक्रिया आसान हो चुकी है. पहले के समय में पीएफ निकालने के लिए कर्मचारियों को दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसके बाद जाकर उनका पीएफ का पैसा निकल पाता था. अगर आपका पीएप कटता है तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सिस्टम को पूरी तरह से हाईटेक बनाने की तैयारी में है. इस प्रक्रिया को EPFO 3.0 नाम दिया गया है.

इसी कड़ी में EPFO 3.0 को लेकर चर्चा तेज हो गई है. माना जा रहा है कि EPFO 3.0 के तहत अब पीएफ को लेकरल कुछ बदलाव किए जा सकते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. चलिए जानते हैं EPFO 3.0 में क्या हो सकते हैं बदलाव?

1. ऑटो-सेटलमेंट को बढ़ावा

EPFO 3.0 में अब पीएफ को लेकर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे पैसे निकालने की प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो सकती है. EPFO 3.0 के तहत अब ऑटो-सेटलमेंट की सुविधा को और बेहतर किया जा सकता है. इसके तहत अब 5 लाख तक के क्लेम को तेजी से प्रोसेस किया जा सकेगा. अब इसके तहत ऑटो पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है.

2. EPFO ATM कार्ड की सुविधा

जानकारी के मुताबिक अब ईपीएफओ के ग्राहकों को EPFO ATM कार्ड की सुविधा दी जा सकती है. इसके जरिए अब ग्राहक कार्ड को ऐटीएम मशीन में डालकर अपने पीएफ खाते से सीधे पैसे निकाल सकेगा. इसे जरूरत पड़ने पर आप अपना पीएफ फंड आसानी से किसी भी समय पर निकाल सकते हैं. यह प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी.

3. UPI से निकलेंगे PF के पैसे

पीएफ के पैसे को निकालना आज के समय में काफी आसान हो गया है. अब ग्राहक अपने पीएफ के पैसों को UPI के जरिए भी निकाल सकेंगे. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा भी नए सिस्टम के तहत अब पीएफ का पैसा सीधे UPI के जरिए निकालने की बात को कंर्फम कर दिया गया है. भविष्य में जल्दी ही इसे लागू किया जा सकता है.

EPFO 3.0 के तहत कैसे निकलेंगे पैसे?

EPFO 3.0 के तहत पैसे निकालने के लिए आपको कुछ शर्तें माननी होंगी. इसके लिए आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पूरी तरह एक्टिव होना चाहिए. अगर यह सक्रिय नहीं है तो ऐसे में पहले उसे एक्टिव करें. इसके बाद आपके UAN से लिंक किया गया मोबाइल नंबर एक्टिवेट रहना चाहिए. इसके लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड के साथ ही पैन कार्ड की डिटेल भी सही होनी चाहिए. इसके अलावा भी आपके द्वारा दिए गए अन्य डॉक्यूमेंट्स की KYC होनी जरूरी है. इसके बाद आप आसानी से अपने पीएफ के पैसों को निकाल सकते हैं.