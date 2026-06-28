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EPFO 3.0: जुलाई में निकलेगा ATM से PF का पैसा, कितना मिलेगा अमाउंट? जानें Withdrawal के नए नियम और पूरी प्रक्रिया

अब आपको पीएफ का पैसा निकालने के लिए EPFO का पैसा निकालने के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे. अब पीएफ कर्मचारी तुरंत अपने पीएफ अकाउंट से लिंक बैंक में अपने पैसों को ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं. चलिए आपको विस्तार से पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं.

By: Kunal Mishra | Last Updated: June 28, 2026 11:15:01 AM IST

EPFO 3.0: जुलाई में निकलेगा ATM से PF का पैसा, कितना मिलेगा अमाउंट? जानें Withdrawal के नए नियम और पूरी प्रक्रिया


EPFO New Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, कर्मचारी अब अपने पीएफ का पैसा ATM के जरिए निकाल पाएंगे. हालांकि, यह खबर पहले भी सुर्खियों में थी, लेकिन इसके लिए पहले कोई निर्धारित दिन या महीना नहीं फिक्स था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जुलाई यानि अगले महीने से पीएफ का पैसा आप ATM के जरिए निकाल पाएंगे. EPFO द्वारा पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया को अब पूरी तरह से आसान बना दिया है.

अब आपको पीएफ का पैसा निकालने के लिए EPFO का पैसा निकालने के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे. अब पीएफ कर्मचारी तुरंत अपने पीएफ अकाउंट से लिंक बैंक में अपने पैसों को ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं. चलिए आपको विस्तार से पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं. 

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जुलाई से शुरु होगी प्रक्रिया 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएफ को लेकर इस नए सिस्टम और नियम को पहले हफ्ते से लागू किया जा सकता है. शुरुआती चरण में इसकी शुरुआत कुछ मेट्रो सिटीज से की जा सकती है. श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक EPFO सब्सक्राइबर्स अब जल्दी ही UPI पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे. उन्होंने कहा कि इस सुविधा का सफल परीक्षण किया जा चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब EPFO सर्विस का फायदा उठाने के लिए जल्द ही WhatsApp की भी मदद मिलेगी. वहीं, अब ऑटो सेटलमेंट की भी सीमा बढ़ाई जा सकती है. 

कितना अमाउंट निकाल पाएंगे? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएफ के नए नियम या सिस्टम के तहत आप अपने PF अकाउंट से लगभग 75 फीसदी तक की राशि तुरंत निकाल पाएंगे. इससे आपके लिए इमरजेंसी के समय पर फंड जुटाना काफी आसान हो सकेगा. यानि, आपके खाते में जितने पैसे हैं आप उसका 75 फीसदी तक पैसा निकाल पाएंगे. हालांकि, कुछ शर्तों का पालन करके आप अपने पीएफ का 100 फीसदी अमाउंट भी निकाल पाएंगे. इसके लिए आपको शादी और पढ़ाई या फिर किसी विशेष हालात में पैसे निकालने के कारण बताने होंगे.

Tags: epfo new rule
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