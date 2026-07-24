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PF Balance Kaise Check Karein? मिस्ड कॉल से लेकर SMS तक, घर बैठे एक मिनट में चेक करें अपना PF खाता

ईपीएफ बैलेंस कैसे चेक करें? जानिए एसएमएस, मिस्ड कॉल और उमंग ऐप से बैलेंस देखने के सबसे आसान तरीके! पूरी प्रक्रिया समझने के लिए पढ़ें.

By: Shivani Singh | Published: July 24, 2026 12:44:27 PM IST

ईपीएफ बैलेंस कैसे चेक करें? जानिए एसएमएस, मिस्ड कॉल और उमंग ऐप से बैलेंस देखने के सबसे आसान तरीके
ईपीएफ बैलेंस कैसे चेक करें? जानिए एसएमएस, मिस्ड कॉल और उमंग ऐप से बैलेंस देखने के सबसे आसान तरीके


ईपीएफ (EPF) बैलेंस कैसे चेक करें, यह सवाल हर नौकरीपेशा इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के सदस्य होने के नाते, यह आपका अधिकार है कि आपको अपने पीएफ अकाउंट की पल-पल की जानकारी हो. आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन या फिर एसएमएस और मिस्ड कॉल के जरिए ऑफलाइन भी अपना पीएफ बैलेंस आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए उमंग (UMANG) ऐप और ईपीएफ पोर्टल जैसे कई शानदार विकल्प मौजूद हैं.

जब भी आपको मेडिकल इमरजेंसी, घर के खर्चों या किसी अन्य जरूरत के लिए पीएफ का पैसा निकालना हो, या फिर उसपर मिलने वाले ब्याज का हिसाब लगाना हो, तो बैलेंस की सही जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है.

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EPF बैलेंस क्या है और यह क्यों जरूरी है?

ईपीएफ बैलेंस या पीएफ पासबुक में जमा वह रकम होती है, जो आपके और आपकी कंपनी की तरफ से हर महीने आपके अकाउंट में डाली जाती है. यह आपकी रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल फंड तैयार करती है.

इसके अलावा, अगर आप एक महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार हैं, कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या कोई अन्य बड़ी मुसीबत आन पड़े, तो यह जमा राशि आपका सबसे बड़ा सहारा बनती है.

EPF बैलेंस चेक करने के ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके

आप नीचे दिए गए तरीकों से यूएएन (UAN) के साथ या बिना उसके भी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं:

SMS के जरिए पीएफ बैलेंस चेक करें

अगर आप मैसेज भेजकर तुरंत बैलेंस जानना चाहते हैं, तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से EPFO को एक SMS भेजना होगा:

एसएमएस फॉर्मेट: EPFOHO UAN लिखकर 7738299899 पर भेज दें.

मिस्ड कॉल देकर बैलेंस कैसे पता करें

बिना यूएएन के भी आप आसानी से पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस नीचे दिए गए नंबर पर एक मिस्ड कॉल देनी होगी:

मिस्ड कॉल नंबर: 9966044425

इस पर कॉल करते ही आपके फोन पर आखिरी कंट्रीब्यूशन और कुल पीएफ बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी.

ध्यान रखने योग्य बातें:

  • आपका UAN एक्टिव होना चाहिए.
  • मिस्ड कॉल उसी नंबर से दी जानी चाहिए जो आपके UAN के साथ रजिस्टर्ड है.
  • UAN के साथ पैन (PAN), आधार और बैंक अकाउंट का लिंक होना जरूरी है.

UMANG ऐप के जरिए पीएफ बैलेंस इन्क्वायरी

सरकार के सेंट्रलाइज्ड मोबाइल ऐप ‘उमंग’ (UMANG App) पर भी ईपीएफओ की कई सेवाएं मिलती हैं. आप यूएएन और ओटीपी के जरिए लॉग इन करके आसानी से अपनी पासबुक देख सकते हैं.

स्टेप 1: प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से UMANG ऐप डाउनलोड करें.

स्टेप 2: ऐप ओपन करें, अपनी पसंद की भाषा चुनें और नियम-शर्तें स्वीकार करें.

स्टेप 3: अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर और वेरीफाई करें.

स्टेप 4: नीचे दिए गए ‘All Services’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: लिस्ट में से ‘EPFO’ को खोजें और सेलेक्ट करें.

स्टेप 6: बैलेंस देखने के लिए ‘View Passbook’ पर क्लिक करें.

स्टेप 7: अपना यूएएन दर्ज करें और अपनी मौजूदा कंपनी का नाम चुनें. स्क्रीन पर आपकी पासबुक और ईपीएफ बैलेंस दिख जाएगा.

EPFO पोर्टल की मदद से ऑनलाइन चेक करें

आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी सीधे अपना बैलेंस देख सकते हैं:

स्टेप 1: ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) पर जाएं.

स्टेप 2: ‘Services’ ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘For Employees’ पर क्लिक करें.

स्टेप 3: इसके बाद ‘Services’ मेनू में ही ‘Member Passbook’ पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अपने UAN, पासवर्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 5: पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद ‘Passbook’ टैब पर जाएं और अपनी मेंबर आईडी सेलेक्ट करें. आप चाहें तो पासबुक को पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं.

वेबसाइट से पीएफ चेक करते समय इन बातों का रखें खास ख्याल

अगर आप ईपीएफओ की वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी नियम आपके काम आ सकते हैं:

  • यूएएन मेंबर पोर्टल पर रजिस्टर्ड और एक्टिवेट अकाउंट वाले सदस्य ही वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन बैलेंस चेक कर सकते हैं.
  • यूएएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के कम से कम 6 घंटे बाद ही आप अपनी पासबुक देख पाएंगे.
  • पोर्टल पर किया गया कोई भी बदलाव या अपडेट 6 घंटे बाद ही वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होता है.
  • पासबुक में वही एंट्रीज दिखाई देंगी जिन्हें ईपीएफओ फील्ड ऑफिस द्वारा रिकॉन्साइल (मिलान) कर लिया गया हो.
  • जिन लोगों के अकाउंट्स ‘एक्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट’, ‘सेटल्ड मेंबर्स’ या ‘इनऑपरेटिव’ (निष्क्रिय) कैटेगरी में आते हैं, वे वेबसाइट पर पासबुक नहीं देख पाएंगे.
  • अगर आप लगातार 3 साल तक अपने ईपीएफ अकाउंट में कोई योगदान (कंट्रीब्यूशन) नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है.

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