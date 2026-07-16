EPFO ​​आपके PF अकाउंट में भेज रहा है भारी ब्याज, पैसा आते हा हो जाएंगे मालामाल; जानें तुरंत चेक करने का आसान तरीका

EPFO Interest: अगर आपका एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) में PF अकाउंट है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए लाखों अकाउंट्स में 8.25% EPF इंटरेस्ट क्रेडिट करने का प्रोसेस शुरू हो गया है. यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में अनाउंस किया कि लगभग 340 मिलियन EPFO ​​मेंबर्स के अकाउंट्स में इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाएगा, और 15 जुलाई तक कई अकाउंट्स में अपडेटेड बैलेंस दिखने लगेगा. अगर आप सोच रहे हैं कि आपके PF अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है या नहीं, तो आप इसे घर बैठे कुछ ही मिनटों में आसानी से चेक कर सकते हैं. आइए डिटेल में जानते हैं.

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 8.25% इंटरेस्ट रेट को पहले ही अप्रूव कर दिया है. जैसे ही EPFO ​​किसी मेंबर के अकाउंट में इंटरेस्ट जमा करता है, इसका असर सीधे PF बैलेंस पर दिखता है. हालांकि, सभी अकाउंट में एक साथ ब्याज जमा नहीं होता है, इसलिए अगर किसी मेंबर के अकाउंट में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. EPFO ​​सभी अकाउंट में धीरे-धीरे ब्याज जमा करता है.

ई-सेवा पोर्टल से PF बैलेंस चेक करें

अगर आप अपना PF बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो इसके कई आसान तरीके हैं. सबसे पहले, आप अपने 12 अंकों के UAN, पासवर्ड और कैप्चा का इस्तेमाल करके EPFO ​​मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं. इसके बाद, OTP वेरिफिकेशन पूरा करें और पासबुक लाइट ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां, आपको अपने अकाउंट में बैलेंस, हाल के डिपॉजिट और विड्रॉल, और ब्याज सहित पूरी जानकारी दिखाई देगी.

उमंग ऐप से कैसे चेक करें?

अपने मोबाइल फोन पर अपना PF बैलेंस चेक करना भी बहुत आसान है. उमंग ऐप डाउनलोड करें और अपना UAN उससे लिंक करें. लॉग इन करने के बाद, आप न केवल अपना PF बैलेंस, बल्कि पिछले तीन महीनों के कंट्रीब्यूशन, क्लेम स्टेटस और ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते हैं. ज़रूरत पड़ने पर, पूरी पासबुक PDF के तौर पर भी डाउनलोड की जा सकती है.

SMS से PF बैलेंस कैसे चेक करें?

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो भी आप SMS से अपना PF बैलेंस चेक कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, अपने UAN के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर “EPFOHO UAN” लिखकर SMS भेजें. अगर आपको हिंदी या किसी दूसरी रीजनल भाषा में जानकारी चाहिए, तो आप UAN के बाद उससे जुड़ा भाषा कोड जोड़ सकते हैं. उदाहरण के लिए, हिंदी के लिए HIN, मराठी के लिए MAR, तमिल के लिए TAM, तेलुगु के लिए TEL और बंगाली के लिए BEN का इस्तेमाल होता है. मिस्ड कॉल सर्विस से भी बैलेंस की जानकारी मिल सकती है.

अपनी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) पासबुक कैसे चेक करें

EPFO मेंबर पासबुक पोर्टल के ज़रिए

अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.

पासबुक टैब पर क्लिक करें, फिर पासबुक समरी पर क्लिक करें.

अपने महीने के एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जमा हुए ब्याज और लेटेस्ट उपलब्ध बैलेंस को देखें.

पासबुक लाइट का इस्तेमाल करके

EPFO मेंबर पासबुक पोर्टल पर जाएं.

View टैब के नीचे Passbook Lite ऑप्शन चुनें.

बिना लॉग इन किए अपने टॉप पांच कंट्रीब्यूशन, विड्रॉल और करंट बैलेंस की एक क्विक समरी देखने के लिए ज़रूरी डिटेल्स डालें.

कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल होता है: क्या ब्याज क्रेडिट में देरी होने पर उन्हें नुकसान होगा? जवाब है नहीं. EPFO ​​के नियमों के मुताबिक, अकाउंट के रनिंग बैलेंस पर हर महीने ब्याज कैलकुलेट किया जाता है. अगर बाद में अकाउंट में ब्याज दिखता भी है, तो भी यह लगातार कैलकुलेट होता रहता है, यानी क्रेडिट में देरी होने पर भी सदस्यों को ब्याज का नुकसान नहीं होता है.

अगर आपको अभी तक अपने अकाउंट में 8.25% इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो कुछ दिन इंतज़ार करें और समय-समय पर अपना PF बैलेंस चेक करते रहें. EPFO ​​प्रोसेस पूरा होने के बाद इंटरेस्ट अपने आप आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा.