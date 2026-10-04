PF Claim Rejected: इन बड़ी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो सकता है आपका PF क्लेम, दोबारा आवेदन करने से पहले जरूर सुधार लें ये कमियां

PF Claim Rejected: नौकरी करने वाले कर्मचारियों का हर महीने Employees’ Provident Fund (EPFO) द्वारा पीएफ काटा जाता है. ईपीएफओ द्वारा हर महीने कुछ न कुछ पैसे काटकर आपके रिटायरमेंट फंड के लिए जोड़े जाते हैं. जरूरत पड़ने पर कर्मचारी नियमों के मुताबिक इस राशि का पूरा या कुछ हिस्सा निकालने के लिए PF क्लेम कर सकता है. आज के समय में EPFO से जुड़े कई काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जिससे कर्मचारियों के लिए PF का पैसा निकालने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हुई है.

पहले जहां लोगों को लाइन में लगकर दफ्तर से पीएफ निकलवाना पड़ता था. अब यह प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है. लेकिन कुछ लोगों का क्लेम बार-बार रिजेक्ट कर दिया जाता है. चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं, जिनसे पीएफ का क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो जा रहा है.

क्लेम रिजेक्ट होने के कारण

अगर आपके आधार कार्ड, UAN या फिर बैंक की जानकारी में कोई अंतर है सभी आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में पीएफ का पैसा अटक सकता है.

बैंक का खाता बंद हो या फिर आपने गलत जानकारी दी है तो ऐसे में हो सकता है कि आपका पीएफ का क्लेम अटक जाए.

अगर पैन और आधार कार्ड के साथ ही बैंक जैसी KYC वेरिफाइड नहीं है तो ऐसे में क्लेम अटक सकता है.

कई बार गलत क्लेम या फिर आवेदन चुनने पर भी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है. इसलिए हमेशा सही क्लेम चुनें.

अगर पहले से कोई PF क्लेम प्रोसेस में है या पुराने PF खाते से जुड़ा ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ है, तो नया आवेदन भी प्रभावित हो सकता है.

इन गलतियों से भी हो सकता है रिजेक्ट