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PF Advance New Rule: एडवांस निकासी के बदले नियम, जानें किन स्थितियों में कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा, EPFO ने जारी की गाइडलाइन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026' के तहत इन नए नियमों को लागू कर दिया गया है. एडवांस क्लेम करने के प्रक्रिया को 3 अलग-अलग कैटेगिरी में रखा गया है. चलिए विस्तार से जानते हैं अब कर्मचारी कितना एडवांस निकाल सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 9, 2026 5:03:46 PM IST

PF Advance New Rule: एडवांस निकासी के बदले नियम, जानें किन स्थितियों में कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा, EPFO ने जारी की गाइडलाइन


PF Advance New Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरीपेशा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. PF एडवांस से जुड़े नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं. EPFO ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ‘A to Z’ गाइडलाइन जारी कर बताया है कि अब सदस्य अपनी अलग-अलग जरूरतों में कितनी बार कितना पैसा निकाल सकेंगे. EPFO ने अपने सदस्यों के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया को काफी ट्रांसपेरेंट और आसान बना दिया है.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ‘कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026’ के तहत इन नए नियमों को लागू कर दिया गया है. एडवांस क्लेम करने के प्रक्रिया को 3 अलग-अलग कैटेगिरी में रखा गया है. चलिए विस्तार से जानते हैं अब कर्मचारी कितना एडवांस निकाल सकते हैं. 

कर्मचारी कितना निकाल सकेंगे एडवांस? 

कर्मचारियों के लिए अब एडवांस निकालने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हो गई है. EPFO के नए नियमों के मुताबिक सभी कैटेगरी के सदस्यों के लिए एडवांस निकालने की पात्रता को अब एक जैसा कर दिया गया है. अब सदस्य अपने पीएफ खाते में जमा हुए कुल अमाउंट में से ज्यादा से ज्यादा 75% तक एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं. इसे निकालने के लिए शर्त यह होगी कि आपकी EPFO की सदस्यता पूरी हुए कम से कम एक साल होना चाहिए. बचा हुआ 25 फीसदी पैसा आपके पीएफ खाते में ही रहेगा. 

किन स्थितियों में निकाल सकेंगे एडवांस? 

पीएफ से एडवांस का पैसा आप अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं निकाल सकेंगे. बल्कि, आप कुछ स्थितियों में इसकी निकासी कर सकेंगे. अगर आप या परिवार में से कोई बीमार है तो इलाज के लिए आप पीएफ एडवांस कितनी भी बार निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है. अगर आपकी खुद की या फिर भाई-बहन या बच्चों की शादी है तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा 5 बार अपने खाते से एडवांस निकाल सकेंगे.
बच्चों की हाइयर एजुकेशन या पढ़ाई से जुड़े खर्चों के लिए पूरी नौकरी के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा 10 बार पीएफ एडवांस निकाल सकेंगे. वहीं, अगर आप नया घर, फ्लैट या जमीन और मकान आदि लेना चाहते हैं तो ऐसे में भी अपनी नौकरी में 5 बार तक पैसे निकाल सकते हैं. केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा अधिसूचित विशेष या आपातकालीन परिस्थितियों में कर्मचारी एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा 2 बार एडवांस राशि क्लेम कर सकते हैं.

Tags: PF Advance New Rule
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