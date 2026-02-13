Home > व्यापार > पीएफ खाताधारकों के लिए खतरे की घंटी! मेहनत की कमाई बचानी है तो तुरंत करें ये जरूरी काम, वरना होगी बड़ी परेशानी

पीएफ खाताधारकों के लिए खतरे की घंटी! मेहनत की कमाई बचानी है तो तुरंत करें ये जरूरी काम, वरना होगी बड़ी परेशानी

EPF nomination process: नॉमिनी न होने पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि जमा राशि पाने के लिए परिवार को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. उन्हें कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हासिल करना होता है.

February 13, 2026

EPFO Nomination online: भविष्य निधि (PF) केवल एक बचत योजना नहीं, बल्कि कर्मचारी और उसके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार है. हर महीने सैलरी से कटने वाली राशि पर तो अधिकांश लोग ध्यान देते हैं, लेकिन नॉमिनेशन जैसी जरूरी प्रक्रिया को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अनुसार, यदि खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं है, तो किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

नॉमिनी दर्ज कराने की कानूनी प्रक्रिया

नॉमिनी न होने पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि जमा राशि पाने के लिए परिवार को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. उन्हें कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) हासिल करना होता है, जिसमें समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं. सरकारी दफ्तरों और अदालतों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, वकीलों की फीस देनी पड़ती है और कागजी कार्रवाई में महीनों लग सकते हैं. इस दौरान परिवार आर्थिक संकट में भी आ सकता है. इसके विपरीत, यदि ई-नॉमिनेशन किया गया है, तो खाताधारक द्वारा चुने गए व्यक्ति को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के सीधे राशि मिल जाती है.

ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया

ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है. सबसे पहले EPFO मेंबर पोर्टल पर जाकर अपने यूएएन (UAN) और पासवर्ड से लॉग इन करें. इसके बाद ‘Manage’ मेन्यू में जाकर ‘E-Nomination’ विकल्प चुनें. ‘Yes’ पर क्लिक करके परिवार के सदस्य का विवरण भरें, जिसमें आधार नंबर, फोटो, बैंक डिटेल्स और पता शामिल होता है. फिर Nomination Details में तय करें कि कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत किस सदस्य को दिया जाएगा. अंत में ‘E-Sign’ विकल्प चुनें. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है. शादी या परिवार में नए सदस्य के आने पर नॉमिनेशन अपडेट करना अनिवार्य है. एक से अधिक लोगों को भी अलग-अलग प्रतिशत में नॉमिनी बनाया जा सकता है. साथ ही, ई-नॉमिनेशन के लिए आधार का यूएएन से लिंक होना जरूरी है. समय पर नॉमिनेशन कराना भविष्य की अनिश्चितताओं से परिवार को सुरक्षित रखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है.

Tags: EPF e-NominationEPFO Nomination onlineOnline PF nominee changePF Nominee UpdateUAN nominee registration
