पेट्रोल पंप खोलने की सोच रहे हैं तो , जान लें एक क्लिक में पूरा प्रोसेस

Petrol Pump: आजकल सड़क पर कहीं भी जाएं, आपको पेट्रोल पंप पर लंबी-लंबी गाड़ियों की कतारें दिख जाएंगी. सुबह से रात तक लोग आते-जाते हैं और गाड़ियां लगातार ईंधन लेने आती रहती हैं. यही वजह है कि पेट्रोल पंप का बिजनेस आज भी लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. देश में गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और पेट्रोल-डीजल की मांग कभी खत्म होने वाली नहीं है.

अगर आप ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जिसमें रोजाना कस्टमर हों और आय का स्थिर स्रोत बने, तो पेट्रोल पंप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. लेकिन शुरुआत करने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसके लिए कौन पात्र है, कितनी जमीन चाहिए और आवेदन की प्रक्रिया क्या है.

पेट्रोल पंप कौन खोल सकता है?

पेट्रोल पंप खोलने के लिए कुछ बुनियादी नियम तय हैं:

आवेदक की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए.

आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए.

शहरों में ग्रेजुएट होना जरूरी है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 10वीं या 12वीं पास होना काफी होता है.

न्यूनतम पूंजी और जमीन का होना जरूरी है.

किसी भी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.

इन शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन कर सकता है.

जमीन की जरूरत और सही लोकेशन

पेट्रोल पंप के लिए जमीन का चुनाव सबसे अहम कदम होता है.

हाईवे पर: लगभग 1200–1600 वर्ग मीटर.

शहर या कस्बे में: लगभग 800–1000 वर्ग मीटर.

जमीन खुद की हो सकती है या लीज पर ली जा सकती है. सबसे जरूरी है कि जमीन किसी कानूनी विवाद से मुक्त हो और लोकेशन ऐसी हो जहां ट्रैफिक अच्छा हो. सही जगह पर पंप खुला हो तो बिक्री अपने आप बढ़ती है.

आवेदन प्रक्रिया कैसे होती है?

भारत में पेट्रोल पंप खोलने के लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोल और हिंदुस्तान पेट्रोल जैसी कंपनियां समय-समय पर आवेदन आमंत्रित करती हैं.

आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है.

आवेदन के बाद चयन लॉटरी या मेरिट के आधार पर किया जाता है.

चयनित होने पर कंपनी जमीन की जांच करती है, दस्तावेज वैरिफाई किए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है.

निवेश की राशि लोकेशन के अनुसार बदलती है.

निवेश कितना चाहिए?

पेट्रोल पंप खोलने में खर्च लगभग इस तरह होता है:

ग्रामीण इलाके में: 15–25 लाख रुपये

शहरी इलाके में: 30–50 लाख रुपये

हाईवे लोकेशन पर: 50 लाख – 1 करोड़ रुपये

इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट, टैंक, डिस्पेंसर मशीन, शेड, ऑफिस और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है. ध्यान दें, जमीन की कीमत इसमें शामिल नहीं होती.

पेट्रोल पंप से कमाई कैसे होती है?

पेट्रोल पंप की आमदनी मेन रूप से ईंधन बिक्री पर मिलने वाले कमीशन से होती है:

पेट्रोल: 3–4 रुपये प्रति लीटर

डीजल: 2–3 रुपये प्रति लीटर

मान लीजिए कोई पंप रोजाना 3000 लीटर ईंधन बेचता है, तो महीने की कमाई अच्छी हो सकती है. इसके अलावा, पेट्रोल पंप सिर्फ ईंधन से ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त सेवाओं से भी कमाई करता है: एयर फिलिंग और टायर सर्विस, इंजन ऑयल और लुब्रिकेंट्स, गाड़ी धुलाई और छोटी शॉप और कैफे या स्नैक शॉप. इन सब सुविधाओं से अतिरिक्त आय का अच्छा जरिया बनता है.

पेट्रोल पंप का व्यवसाय समय के साथ स्थिर रहता है और सही लोकेशन, सही योजना और अच्छे प्रबंधन से यह एक फायदेमंद कारोबार बन सकता है.