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Petrol-Diesel Price Today: सस्ता या महंगा, आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें अपने शहर की नई कीमतें

Petrol Diesel Price Today: आज सुबह 6 बजे पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं. इनकी दर कच्चे तेल की कीमतों और रुपये-डॉलर के विनिमय पर निर्भर करती है.

By: Preeti Rajput | Published: April 6, 2026 8:19:37 AM IST

आज सुबह 6 बजे पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं.
आज सुबह 6 बजे पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं.


Petrol Diesel Price Today: हर दिन की शुरुआत सुरज की कीरणों के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल के नई कीमतों से भी होती है. यह कीमतें आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालती हैं. सुबह 6 बजे देश की तेल विपणन कंपनियों में 6 अप्रैल, सोमवार की ताजा दरें जारी कर दी हैं. यह कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपए की विनिमय दर बदलाव के कारण आधारित होती हैं. जो रोजमर्रा की जिदगी को प्रभावित करती है. इसलिए हर दिन की कीमतों की जानकारी रखना जरूरी होने के साथ-साथ समझदारी भी है. 

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दो साल से स्थिर हैं कीमतें

मई 2022 के बाद से केंद्र और कई राज्यों ने टैक्स में कटौती की है. जिसके कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतों में स्थिरता देखने को मिल रही है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव होता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कीमतें तुलनात्मक तौर पर स्थिर बनी हुई हैं.

प्रीमियम पेट्रोल के शौकीनों को बड़ा झटका 

अगर आप लग्जरी कार या बाइक चलाते हैं, तो आपकी जेब पर काफी असर पड़ने वाला है. इंडियन ऑयल (IOCL) ने अपने 100-ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल ‘XP100’ की कीमत ₹11 बढ़ा दी है. अब नई कीमत ₹160 प्रति लीटर हो चुकी है. इसके साथ ही प्रीमियम डीजल ‘Xtra Green’ भी अब ₹92.99 मिलेगा.

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आपके शहर के नए दाम 

शहर 

डीजल

पेट्रोल
नई दिल्ली ₹87.67 ₹94.77
कोलकाता ₹92.02 ₹105.41
मुंबई ₹90.03 ₹103.54
चेन्नई ₹92.39 ₹100.80
गुड़गांव ₹88.10 ₹95.65
नोएडा ₹87.89 ₹94.77
बेंगलुरु ₹90.99 ₹102.92
भुवनेश्वर ₹92.69 ₹101.11
चंडीगढ़ ₹82.45 ₹94.30

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शहर की कीमतें SMS से चेक करें

  • Indian Oil ग्राहक: शहर का कोड टाइप करें फिर RSP के साथ 9224992249 पर भेजें.
  • BPCL ग्राहक: RSP लिखकर 9223112222 पर भेजें.
  • HPCL ग्राहक: HP Price लिखकर 9222201122 पर भेजें.

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Tags: Petrol Diesel price 6 April 2026Petrol Price Todayprice Fuel Rate TodayUP Petrol Diesel Price
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