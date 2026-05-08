Petrol Diesel Price Today 9 May: पेट्रोल-डीजल ने बढ़ाई टेंशन! आज का रेट नहीं देखा तो जेब पर पड़ेगा भारी असर

Petrol Diesel Rate Today: गुरुवार को भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जबकि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही. हालांकि सरकारी सूत्रों ने निकट भविष्य में ईंधन की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया है, क्योंकि पिछले चार वर्षों से खुदरा ईंधन की कीमतें अपरिवर्तित रहने के कारण तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें