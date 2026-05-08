Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today 9 May: पेट्रोल-डीजल ने बढ़ाई टेंशन! आज का रेट नहीं देखा तो जेब पर पड़ेगा भारी असर

Petrol Diesel Price Today 9 May: पेट्रोल-डीजल ने बढ़ाई टेंशन! आज का रेट नहीं देखा तो जेब पर पड़ेगा भारी असर

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 9, 2026 6:01:11 AM IST

Petrol Diesel Price Today 9 May: पेट्रोल-डीजल ने बढ़ाई टेंशन! आज का रेट नहीं देखा तो जेब पर पड़ेगा भारी असर


Petrol Diesel Rate Today: गुरुवार को भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जबकि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही. हालांकि सरकारी सूत्रों ने निकट भविष्य में ईंधन की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया है, क्योंकि पिछले चार वर्षों से खुदरा ईंधन की कीमतें अपरिवर्तित रहने के कारण तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है.
 

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 94.77 रुपये
 87.67 रुपये
मुंबई  103.54 रुपये 90.03 रुपये
कोलकाता 105.41 रुपये 92.02 रुपये
चेन्नई 100.84 रुपये 92.39 रुपये
अहमदाबाद 94.30 रुपये 89.97 रुपये
बैंगलोर
 102.92 रुपये 90.99 रुपये
हैदराबाद
 107.46 रुपये 95.70 रुपये
राजस्थान
 104.72 रुपये 90.21 रुपये
बिहार
 105.23 रुपये 91.49 रुपये
पुणे
 103.82 रुपये 90.35 रुपये
जयपुर
 104.72 रुपये 90.21 रुपये
पटना
 105.23 रुपये 91.49 रुपये
इंदौर
 106.75 रुपये 92.12 रुपये
सूरत
 94.57 रुपये 90.26 रुपये
नासिक
 104.74 रुपये 91.25 रुपये

You Might Be Interested In
Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price MumbaiDiesel Price TodayFuel Rate UpdateOMC Price Updatepetrol diesel price todayPetrol Diesel Ratepetrol price delhiPetrol Price IndiaPetrol Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चेहरे पर चाहते हैं गुलाबी निखार, अपनाएं ये तरीके

May 8, 2026

तनाव कम करने के लिए कौन से फल खाएं?

May 8, 2026

ज्यादा पपीते खाने के नुकसान

May 8, 2026

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए आम

May 8, 2026

बाल या नाखुन काटने पर दर्द क्यों नहीं होता?

May 8, 2026

फ्रिज में कब तक रख सकते हैं फ्रूट जूस?

May 8, 2026
Petrol Diesel Price Today 9 May: पेट्रोल-डीजल ने बढ़ाई टेंशन! आज का रेट नहीं देखा तो जेब पर पड़ेगा भारी असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today 9 May: पेट्रोल-डीजल ने बढ़ाई टेंशन! आज का रेट नहीं देखा तो जेब पर पड़ेगा भारी असर
Petrol Diesel Price Today 9 May: पेट्रोल-डीजल ने बढ़ाई टेंशन! आज का रेट नहीं देखा तो जेब पर पड़ेगा भारी असर
Petrol Diesel Price Today 9 May: पेट्रोल-डीजल ने बढ़ाई टेंशन! आज का रेट नहीं देखा तो जेब पर पड़ेगा भारी असर
Petrol Diesel Price Today 9 May: पेट्रोल-डीजल ने बढ़ाई टेंशन! आज का रेट नहीं देखा तो जेब पर पड़ेगा भारी असर