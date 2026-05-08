Petrol Diesel Price Today 8 May: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जबरदस्त हलचल! बिना रेट जाने निकलना पड़ सकता है भारी

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Petrol Diesel Rate Today: गुरुवार को भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जबकि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही. हालांकि सरकारी सूत्रों ने निकट भविष्य में ईंधन की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया है, क्योंकि पिछले चार वर्षों से खुदरा ईंधन की कीमतें अपरिवर्तित रहने के कारण तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|दिल्ली
|94.77 रुपये
|87.67 रुपये
|मुंबई
|103.54 रुपये
|90.03 रुपये
|कोलकाता
|105.45 रुपये
|92.02 रुपये
|चेन्नई
|100.90 रुपये
|92.49 रुपये
|अहमदाबाद
|94.49 रुपये
|90.16 रुपये
|बैंगलोर
|102.92 रुपये
|90.99 रुपये
|हैदराबाद
|107.50 रुपये
|95.70 रुपये
|राजस्थान
|104.47 रुपये
|89.98 रुपये
|बिहार
|105.48 रुपये
|91.72 रुपये
|पुणे
|104.83 रुपये
|91.35 रुपये
|जयपुर
|104.47 रुपये
|89.98 रुपये
|पटना
|105.48 रुपये
|91.72 रुपये
|इंदौर
|106.55 रुपये
|91.95 रुपये
|सूरत
|94.75 रुपये
|90.44 रुपये
|नासिक
|104.76 रुपये
|91.27 रुपये