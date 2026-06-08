Petrol Diesel Price Today 8 June: आज बदले पेट्रोल-डीजल के दाम? घर से निकलने से पहले चेक करें लेटेस्ट रेट

Petrol Diesel Price Today 8 June: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण एनर्जी सप्लाई चेन पर दबाव के बीच, भारत ने आधिकारिक तौर पर E85 फ्यूल लॉन्च किया है जो देश के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में एक अहम कदम है. इस माहौल के बीच सोमवार को भारत के प्रमुख महानगरों और राज्यों की राजधानियों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं, और कुछ चुनिंदा जगहों पर ही मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला.

पेट्रोल की बात करें तो जिन शहरों पर नजर रखी गई उनमें सबसे ज़्यादा कीमत हैदराबाद में ₹115.72 प्रति लीटर दर्ज की गई और इसके बाद तिरुवनंतपुरम में कीमत ₹115.49 प्रति लीटर रही. चार बड़े महानगरों में नई दिल्ली और कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें स्थिर रहीं लगभग ₹102.12 और ₹113.47 प्रति लीटर जबकि मुंबई और चेन्नई में मामूली बढ़ोतरी देखी गई, मुंबई में कीमत 3 पैसे बढ़कर ₹111.21 प्रति लीटर और चेन्नई में 4 पैसे बढ़कर ₹107.88 प्रति लीटर हो गई.