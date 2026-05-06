Petrol Diesel Price Today 7 May: पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ा धमाका! आज का रेट नहीं देखा तो जेब होगी हल्की

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Petrol Diesel Rate Today: 7 मई को पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद भारत के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहीं. ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं जबकि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है. आज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अन्य शहरों में पेट्रोल और डीजल की दरें अपरिवर्तित रहीं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें ₹5 प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं. रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकारी ईंधन विक्रेता आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा सकते हैं, ताकि लागत से कम कीमत पर ईंधन बेचने से हो रहे बढ़ते नुकसान की भरपाई की जा सके. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में भी ₹40–50 की बढ़ोतरी होने की संभावना है.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|दिल्ली
|94.77 रुपये
|87.67 रुपये
|मुंबई
|103.50 रुपये
|90.03 रुपये
|कोलकाता
|105.41 रुपये
|92.02 रुपये
|चेन्नई
|100.90 रुपये
|92.48 रुपये
|अहमदाबाद
|94.49 रुपये
|90.16 रुपये
|बैंगलोर
|102.92 रुपये
|90.99 रुपये
|हैदराबाद
|107.50 रुपये
|95.70 रुपये
|राजस्थान
|104.48 रुपये
|89.99 रुपये
|बिहार
|105.23 रुपये
|91.49 रुपये
|पुणे
|104.78 रुपये
|91.28 रुपये
|जयपुर
|104.48 रुपये
|89.99 रुपये
|पटना
|105.23 रुपये
|91.49 रुपये
|इंदौर
|106.75 रुपये
|92.12 रुपये
|सूरत
|94.57 रुपये
|90.26 रुपये
|नासिक
|104.76 रुपये
|91.27 रुपये