Petrol Diesel Price Today 7 June: पेट्रोल-डीजल के दामों ने मचाई हलचल! आज का रेट जानकर ही कराएं टैंक फुल

Petrol Diesel Price Today 7 June: ईरान के साथ जारी गतिरोध और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. मध्य पूर्व में संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य उछाल आया है. इससे पहले शुक्रवार को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडियनऑयल के एक रिटेल आउटलेट पर E85 ईंधन लॉन्च किया. इसके साथ ही देश भर में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए हाई-एथेनॉल-ब्लेंड ईंधन की औपचारिक शुरुआत हुई. यह पहल विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर शुरू की गई थी.

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