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Petrol Diesel Price Today 7 June: पेट्रोल-डीजल के दामों ने मचाई हलचल! आज का रेट जानकर ही कराएं टैंक फुल

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 7, 2026 8:33:36 AM IST

आज पेट्रोल-डीज़ल के दाम
आज पेट्रोल-डीज़ल के दाम


Petrol Diesel Price Today 7 June: ईरान के साथ जारी गतिरोध और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. मध्य पूर्व में संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य उछाल आया है. इससे पहले शुक्रवार को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडियनऑयल के एक रिटेल आउटलेट पर E85 ईंधन लॉन्च किया. इसके साथ ही देश भर में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए हाई-एथेनॉल-ब्लेंड ईंधन की औपचारिक शुरुआत हुई. यह पहल विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर शुरू की गई थी.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

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शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.74 रुपये 99.55 रुपये
अहमदाबाद 101.99 रुपये 98.10 रुपये
बैंगलोर
 110.89 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 112.66 रुपये 97.75 रुपये
बिहार
 113.72 रुपये 99.71 रुपये
पुणे
 111.89 रुपये 98.54 रुपये
जयपुर
 112.66 रुपये 97.75 रुपये
पटना
 113.72 रुपये 99.71 रुपये
इंदौर
 114.84 रुपये 99.94 रुपये
सूरत
 102.06 रुपये 98.19 रुपये
नासिक
 112.42 रुपये 99.05 रुपये

Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price MumbaiDiesel Price TodayFuel Rate UpdateOMC Price Updatepetrol diesel price todayPetrol Diesel Ratepetrol price delhiPetrol Price IndiaPetrol Price Today
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