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Petrol Diesel Price Today 6 June: पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ा उलटफेर! टैंक फुल कराने से पहले जान लें आज का रेट

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 6, 2026 8:42:13 AM IST

आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें
आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें


Petrol Diesel Price Today 6 June: 6 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. 25 मई को हुई आखिरी बढ़ोतरी के बाद से कीमतों में बदलाव का सिलसिला रुका हुआ है. उस समय, तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹2.50 प्रति लीटर से ज़्यादा की बढ़ोतरी की थी, जिससे 15 मई से अब तक कुल बढ़ोतरी लगभग ₹7.50 प्रति लीटर हो गई है.

देश भर में ईंधन की कीमतें अब मई 2022 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हैं. मार्च 2024 में घोषित ₹2 प्रति लीटर की कटौती को छोड़कर, कीमतें दो साल से ज़्यादा समय तक काफी हद तक स्थिर रही थीं.

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जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.74 रुपये 99.55 रुपये
अहमदाबाद 101.99 रुपये 98.10 रुपये
बैंगलोर
 110.89 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 112.66 रुपये 97.75 रुपये
बिहार
 113.72 रुपये 99.71 रुपये
पुणे
 111.89 रुपये 98.54 रुपये
जयपुर
 112.66 रुपये 97.75 रुपये
पटना
 113.72 रुपये 99.71 रुपये
इंदौर
 114.84 रुपये 99.94 रुपये
सूरत
 102.06 रुपये 98.19 रुपये
नासिक
 112.42 रुपये 99.05 रुपये

Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price MumbaiDiesel Price TodayFuel Rate UpdateOMC Price Updatepetrol diesel price todayPetrol Diesel Ratepetrol price delhiPetrol Price IndiaPetrol Price Today
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