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Petrol-Diesel Price Today August 6: वाहन में पेट्रोल या डीजल डलवाने से पहले जान लें आज के ताजा रेट्स, नोट करें शहरों के दाम

Petrol Diesel Price Today 6 August 2026: तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों का एलान कर दिया है. अगर आप भी अपने वाहन में तेल डलवाने की सोच रहे हैं तो ताजा रेट्स जान लें.

By: JP Yadav | Published: August 6, 2026 5:43:09 AM IST

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Petrol Diesel Price Today 6 August 2026: रोजाना की तरह ही सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने गुरुवार (6 अगस्त, 2026) के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं. दिल्ली और मुंबई समेत देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूर्व की तरह ही बरकरार हैं, जबकि कुछ शहरों में स्थानीय टैक्स और फ्रेट चार्ज की वजह से हल्का बदलाव देखने को मिला है. ऐसे में अगर आप गुरुवार को अपने वाहन में पेट्रोल-डीजल भरवाने जा रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर देख लें.  

तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी किए गए रेट के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली,  गुरुग्राम, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर और हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर पेट्रोल 23 पैसे और डीजल 19 पैसे महंगा हुआ है. दूसरी तरफ चेन्नई में पेट्रोल और डीजल 10 पैसे सस्ता, लखनऊ में दोनों 30 पैसे सस्ते और पटना में पेट्रोल 75 पैसे तथा डीजल 71 पैसे सस्ता हुआ है.

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Tags: Petrol Diesel Price
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