Petrol Diesel Price Today 5 May: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा उलटफेर! आज का रेट नहीं देखा तो बढ़ेगा खर्च

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Petrol Diesel Rate Today: सोमवार को भारत के प्रमुख शहरों में ईंधन की दरें अपरिवर्तित रहीं और प्रमुख ऑटो ईंधन की कीमतों में किसी भी बदलाव न होने का उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ा. रिटेल ईंधन की कीमतों में यह लगातार ठहराव ऐसे समय में आया है जब बाजार का पूरा ध्यान हाल ही में कई राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों पर टिका हुआ है. ईंधन की कीमतों को लेकर राजनीतिक संवेदनशीलता अपने चरम पर बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक कच्चे तेल बाज़ारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.
भारत की तीन प्रमुख तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के अनुसार रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि हाल के सत्रों में कीमतें स्थिर रही हैं.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|दिल्ली
|94.77 रुपये
|87.67 रुपये
|मुंबई
|103.54 रुपये
|90.03 रुपये
|कोलकाता
|105.45 रुपये
|92.02 रुपये
|चेन्नई
|100.90 रुपये
|92.48 रुपये
|अहमदाबाद
|94.29 रुपये
|89.95 रुपये
|बैंगलोर
|102.92 रुपये
|90.99 रुपये
|हैदराबाद
|107.46 रुपये
|95.70 रुपये
|राजस्थान
|104.94 रुपये
|90.41 रुपये
|बिहार
|105.23 रुपये
|91.49 रुपये
|पुणे
|103.82 रुपये
|90.35 रुपये
|जयपुर
|104.94 रुपये
|90.41 रुपये
|पटना
|105.23 रुपये
|91.49 रुपये
|इंदौर
|106.55 रुपये
|91.94 रुपये
|सूरत
|94.49 रुपये
|90.18 रुपये
|नासिक
|104.74 रुपये
|91.25 रुपये