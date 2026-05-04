Petrol Diesel Price Today 4 May: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हलचल! आज का भाव मिस किया तो होगा नुकसान

Petrol Diesel Rate Today: 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला जिसके बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बड़े हमले किए, जिससे स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ प्रभावी रूप से बंद हो गया. पिछले साल लगभग $70 प्रति बैरल की कीमत वाला कच्चा तेल, अप्रैल के अंत तक बढ़कर औसतन $114 प्रति बैरल से भी अधिक हो गया. हालांकि भारत सरकार ने कहा कि अप्रैल 2022 की शुरुआत से पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

पिछले हफ्ते पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग ₹20 प्रति लीटर और डीजल पर ₹100 प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है क्योंकि खुदरा कीमतें लगभग चार सालों से अपरिवर्तित बनी हुई हैं.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें