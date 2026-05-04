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Petrol Diesel Price Today 4 May: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हलचल! आज का भाव मिस किया तो होगा नुकसान

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 4, 2026 7:02:39 AM IST

Petrol Diesel Price Today
Petrol Diesel Price Today


Petrol Diesel Rate Today: 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला जिसके बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बड़े हमले किए, जिससे स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ प्रभावी रूप से बंद हो गया. पिछले साल लगभग $70 प्रति बैरल की कीमत वाला कच्चा तेल, अप्रैल के अंत तक बढ़कर औसतन $114 प्रति बैरल से भी अधिक हो गया. हालांकि भारत सरकार ने कहा कि अप्रैल 2022 की शुरुआत से पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
 
पिछले हफ्ते पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग ₹20 प्रति लीटर और डीजल पर ₹100 प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है क्योंकि खुदरा कीमतें लगभग चार सालों से अपरिवर्तित बनी हुई हैं.
 

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 94.77 रुपये
 87.67 रुपये
मुंबई  103.54 रुपये 90.03 रुपये
कोलकाता 105.41 रुपये 92.02 रुपये
चेन्नई 101.06 रुपये 92.61 रुपये
अहमदाबाद 94.84 रुपये 90.51 रुपये
बैंगलोर
 102.92 रुपये 90.99 रुपये
हैदराबाद
 107.46 रुपये 95.70 रुपये
राजस्थान
 105.03 रुपये 90.49 रुपये
बिहार
 105.23 रुपये 91.49 रुपये
पुणे
 104.23 रुपये 90.75 रुपये
जयपुर
 105.03 रुपये 90.49 रुपये
पटना
 105.23 रुपये 91.49 रुपये
इंदौर
 106.55 रुपये 91.49 रुपये
सूरत
 95.53 रुपये 91.20 रुपये
नासिक
 104.56 रुपये 91.08 रुपये

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Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price MumbaiDiesel Price TodayFuel Rate UpdateOMC Price Updatepetrol diesel price todayPetrol Diesel Ratepetrol price delhiPetrol Price IndiaPetrol Price Today
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