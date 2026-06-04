Petrol Diesel Price Today 4 June: पेट्रोल-डीजल ने बदला खेल! सफर पर कितना पड़ेगा असर, तुरंत जानें आज के रेट

Petrol Diesel Price Today 4 June: ईरान में जारी संघर्ष और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते तनाव के बीच, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. मध्य-पूर्व से उपजे इस संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य रूप से तेज उछाल आया है.

1 जून से सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल गेन्स टैक्स को आधा करके ₹1.5 प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीज़ल पर टैक्स घटाकर ₹13.5 प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर ₹9.5 प्रति लीटर कर दिया है. एक नोटिफिकेशन में, वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट पर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ज़ीरो ही रहेगा. इसके अलावा, घरेलू इस्तेमाल के लिए जारी किए गए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 16 मई को पेट्रोल पर ₹3 प्रति लीटर की स्पेशल एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी (SAED) लगाई गई थी. हर दो हफ़्ते में होने वाली समीक्षा के बाद, 1 जून से इस दर को घटाकर ₹1.5 प्रति लीटर कर दिया गया है.

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