Petrol Diesel Price Today 30 May: पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जारी! सफर पर निकलने से पहले तुरंत जान लें आज का भाव

Petrol Diesel Price Today 30 May:

मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है. हालांकि एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में खुदरा ईंधन की दरें अभी भी OMCs के लिए आवश्यक अनुमानित ‘ब्रेक-ईवन’ स्तर से लगभग ₹13 प्रति लीटर कम हैं.

ईंधन खुदरा विक्रेताओं पर यह दबाव वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के बीच आया है. नतीजतन यह आशंका बढ़ गई है कि उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में कीमतों में और बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना पड़ सकता है.

आज 30 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई नई बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन एक और संभावित बदलाव को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस महीने चार बार ईंधन की कीमतें बढ़ाए जाने के बावजूद सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) अभी भी भारी नुकसान (अंडर-रिकवरी) का सामना कर रही हैं.