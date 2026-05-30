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Petrol Diesel Price Today 30 May: पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जारी! सफर पर निकलने से पहले तुरंत जान लें आज का भाव

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 30, 2026 8:34:57 AM IST

आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें
आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें


Petrol Diesel Price Today 30 May: आज 30 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई नई बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन एक और संभावित बदलाव को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस महीने चार बार ईंधन की कीमतें बढ़ाए जाने के बावजूद सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) अभी भी भारी नुकसान (अंडर-रिकवरी) का सामना कर रही हैं.

 
मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है. हालांकि एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में खुदरा ईंधन की दरें अभी भी OMCs के लिए आवश्यक अनुमानित ‘ब्रेक-ईवन’ स्तर से लगभग ₹13 प्रति लीटर कम हैं.
 
ईंधन खुदरा विक्रेताओं पर यह दबाव वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के बीच आया है. नतीजतन यह आशंका बढ़ गई है कि उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में कीमतों में और बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना पड़ सकता है.
 

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.85 रुपये 99.66 रुपये
अहमदाबाद 102.15 रुपये 98.27 रुपये
बैंगलोर
 110.89 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 112.30 रुपये 97.45 रुपये
बिहार
 113.72 रुपये 99.71 रुपये
पुणे
 111.89 रुपये 98.54 रुपये
जयपुर
 112.30 रुपये 97.45 रुपये
पटना
 113.72 रुपये 99.71 रुपये
इंदौर
 114.84 रुपये 99.94 रुपये
सूरत
 102.20 रुपये 98.34 रुपये
नासिक
 112.44 रुपये 99.07 रुपये

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