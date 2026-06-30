Petrol Diesel Price Today 30 June: टैंक फुल कराने से पहले रुकिए! आज का पेट्रोल-डीजल रेट नहीं देखा तो जेब पर पड़ सकता है भारी असर

Petrol Diesel Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं, जिससे सभी तरह के फ्यूल और ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़ गई थीं. हालांकि मंगलवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत $73 के आसपास रही. यह घटनाक्रम तब हुआ जब ईरान ने दुनिया के सबसे अहम एनर्जी चोकपॉइंट्स में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होने वाली शिपिंग को मैनेज करने में बड़ी भूमिका निभाने में दिलचस्पी दिखाई. हालांकि मंगलवार 30 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ.

ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने कहा कि अगर ओमान इस जलमार्ग को संयुक्त रूप से मैनेज करने के लिए सहमत नहीं होता है, तो तेहरान जलडमरूमध्य से गुजरने वाले ट्रैफिक पर नजर रखने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेगा. यह किसी भी संभावित बातचीत से पहले दोनों पक्षों के बीच लगातार बने मतभेदों को उजागर करता है.

अमेरिका-ईरान तनाव शुरू होने के बाद से फ्यूल की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई है. हाल ही में पिछले महीने पेट्रोल के लिए ₹2.6 प्रति लीटर और डीजल के लिए ₹2.7 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी. कुल मिलाकर, तनाव शुरू होने के बाद से कीमतों में ₹7.5 से ₹8 तक की बढ़ोतरी हुई है.