Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today 30 July: घर से निकलने से पहले जरूर देखें आज का पेट्रोल-डीजल रेट, नहीं तो जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर!

Petrol Diesel Price Today 30 July: घर से निकलने से पहले जरूर देखें आज का पेट्रोल-डीजल रेट, नहीं तो जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर!

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 30, 2026 9:33:50 AM IST

पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव
पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव


Petrol Diesel Price Today 30 July 2026 | Petrol Diesel Rates Today | Aaj ka Petrol Diesel ka Daam Kya Hai: गुरुवार 30 जुलाई को भारत में अलग-अलग जगहों पर रिटेल फ्यूल की कीमतों में बदलाव देखा गया. कुछ राज्यों में मामूली बदलाव हुए जबकि कुछ जगहों पर कीमतें वैसी ही रहीं. 25 जुलाई को हुई पिछली बड़ी समीक्षा के बाद से कीमतें स्थिर बनी हुई थीं. नतीजतन आज घरेलू रिटेल फ्यूल की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं, क्योंकि तेल की कीमतों में हालिया तेज़ी कम हुई और ब्रेंट फ्यूचर्स में 79 सेंट की गिरावट आई.
 
गुरुवार को तेल की कीमतें हाल के ऊंचे स्तरों से नीचे आ गईं क्योंकि मध्य पूर्व से कच्चे तेल के टैंकरों की सप्लाई जारी रही, भले ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया और मुख्य मोर्चों से आगे फैल गया. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगभग एक प्रतिशत गिर गईं और 0015 GMT तक $87.30 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रही थीं. पिछले सेशन में, ब्रेंट 7.91 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ था जो ईरान संघर्ष के दौरान देखी गई कीमतों में सबसे तेज उछाल में से एक था जबकि मंगलवार को दोनों पक्षों द्वारा लड़ाई रोकने की घोषणाओं के बाद इसमें पांच प्रतिशत की गिरावट आई थी.
शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.94 रुपये 99.71 रुपये
अहमदाबाद 101.67 रुपये 97.79 रुपये
बैंगलोर
 111.88 रुपये

99.56 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 113.97 रुपये 98.96 रुपये
बिहार
 113.37 रुपये 99.36 रुपये
पुणे
 112.02 रुपये 98.66 रुपये
जयपुर
 113.97 रुपये 98.96 रुपये
पटना
 113.37 रुपये 99.36 रुपये
इंदौर
 114.81 रुपये 99.91 रुपये
सूरत
 102.15 रुपये 98.27 रुपये
नासिक
 112.04 रुपये 98.66 रुपये

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