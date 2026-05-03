Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today 3 May: डीज़ल-पेट्रोल की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या मिलेगी राहत?

Petrol Diesel Price Today 3 May: डीज़ल-पेट्रोल की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या मिलेगी राहत?

Petrol Diesel Price Today 3 May: आज भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की स्थिति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है. हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है,

By: Heena Khan | Last Updated: May 3, 2026 8:23:50 AM IST

petrol diesel price
petrol diesel price


Petrol Diesel Price Today 3 May: आज भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की स्थिति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है. हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन इसका सीधा असर देश में ईंधन की कीमतों पर अभी नहीं पड़ा है. सरकार और तेल कंपनियां फिलहाल कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही हैं ताकि आम लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़े. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के क्या दाम हैं? 

जाने अपने शहर के पेट्रोल के दाम 

नई दिल्ली – 94.72 रुपये

You Might Be Interested In

मुंबई – 104.21 रुपये

कोलकाता – 103.94 रुपये

चेन्नई – 100.75 रुपये

अहमदाबाद – 94.49 रुपये

बेंगलुरू – 102.92 रुपये

हैदराबाद – 107.46 रुपये

जयपुर – 104.72 रुपये

लखनऊ – 94.69 रुपये

पुणे – 104.04 रुपये

चंडीगढ़ – 94.30 रुपये

इंदौर – 106.48 रुपये

पटना – 105.58 रुपये

सूरत – 95 रुपये

नासिक – 95.50 रुपये

सीवान में पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे की हत्या मामले में एक और एनकाउंटर, मुख्य आरोपी हुआ ढेर

जानें अपने शहर में डीजल के दाम 

नई दिल्ली – 87.62 रुपये

मुंबई – 92.15 रुपये

कोलकाता – 90.76 रुपये

चेन्नई – 92.34 रुपये

अहमदाबाद – 90.17 रुपये

बेंगलुरू – 95.70 रुपये

जयपुर – 90.21 रुपये

पुणे – 90.57 रुपये

चंडीगढ़ – 82.45 रुपये

इंदौर – 91.88 रुपये

पटना – 93.80 रुपये

सूरत – 89 रुपये

Aaj ka mausam 3 May 2026: दिल्ली से केरल तक, कहां होगी बारिश कहां बढ़ेगी गर्मी; यहां लें हर अपडेट

संघर्ष झेल रहा भारत 

मध्य-पूर्व का संघर्ष एक बार फिर वैश्विक तेल बाज़ारों को हिला रहा है, और इसका असर इस क्षेत्र से कहीं दूर तक महसूस किया जा रहा है. जैसे-जैसे तनाव बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से ऊपर जा रही हैं और भारत पर भी दबाव बढ़ रहा है. अब सरकार के सामने एक मुश्किल चुनाव है: उपभोक्ताओं को ईंधन की बढ़ती कीमतों से बचाए या फिर घाटे में चल रही सरकारी तेल कंपनियों की मदद करे. बता दें कि गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गईं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिया कि ईरान की नौसैनिक घेराबंदी जारी रहेगी; इससे होर्मुज़ जलडमरूमध्य में लगातार रुकावट और वैश्विक आपूर्ति पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंताएँ और बढ़ गई हैं.

Tags: Petrol Diesel PricePetrol Price Todaypetrol Rate
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

May 2, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

May 2, 2026

येशा सागर की डिलीट की गई बिकिनी Photos

May 2, 2026

एक ग्लास में ठंडक का धमाका! घर पर बनाएं कोकोनट...

May 2, 2026

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026
Petrol Diesel Price Today 3 May: डीज़ल-पेट्रोल की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या मिलेगी राहत?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today 3 May: डीज़ल-पेट्रोल की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या मिलेगी राहत?
Petrol Diesel Price Today 3 May: डीज़ल-पेट्रोल की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या मिलेगी राहत?
Petrol Diesel Price Today 3 May: डीज़ल-पेट्रोल की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या मिलेगी राहत?
Petrol Diesel Price Today 3 May: डीज़ल-पेट्रोल की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या मिलेगी राहत?