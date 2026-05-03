Petrol Diesel Price Today 3 May: डीज़ल-पेट्रोल की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या मिलेगी राहत?

Petrol Diesel Price Today 3 May: आज भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की स्थिति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है. हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन इसका सीधा असर देश में ईंधन की कीमतों पर अभी नहीं पड़ा है. सरकार और तेल कंपनियां फिलहाल कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही हैं ताकि आम लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़े. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के क्या दाम हैं?

जाने अपने शहर के पेट्रोल के दाम

नई दिल्ली – 94.72 रुपये

मुंबई – 104.21 रुपये

कोलकाता – 103.94 रुपये

चेन्नई – 100.75 रुपये

अहमदाबाद – 94.49 रुपये

बेंगलुरू – 102.92 रुपये

हैदराबाद – 107.46 रुपये

जयपुर – 104.72 रुपये

लखनऊ – 94.69 रुपये

पुणे – 104.04 रुपये

चंडीगढ़ – 94.30 रुपये

इंदौर – 106.48 रुपये

पटना – 105.58 रुपये

सूरत – 95 रुपये

नासिक – 95.50 रुपये

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जानें अपने शहर में डीजल के दाम

नई दिल्ली – 87.62 रुपये

मुंबई – 92.15 रुपये

कोलकाता – 90.76 रुपये

चेन्नई – 92.34 रुपये

अहमदाबाद – 90.17 रुपये

बेंगलुरू – 95.70 रुपये

जयपुर – 90.21 रुपये

पुणे – 90.57 रुपये

चंडीगढ़ – 82.45 रुपये

इंदौर – 91.88 रुपये

पटना – 93.80 रुपये

सूरत – 89 रुपये

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संघर्ष झेल रहा भारत

मध्य-पूर्व का संघर्ष एक बार फिर वैश्विक तेल बाज़ारों को हिला रहा है, और इसका असर इस क्षेत्र से कहीं दूर तक महसूस किया जा रहा है. जैसे-जैसे तनाव बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से ऊपर जा रही हैं और भारत पर भी दबाव बढ़ रहा है. अब सरकार के सामने एक मुश्किल चुनाव है: उपभोक्ताओं को ईंधन की बढ़ती कीमतों से बचाए या फिर घाटे में चल रही सरकारी तेल कंपनियों की मदद करे. बता दें कि गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गईं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिया कि ईरान की नौसैनिक घेराबंदी जारी रहेगी; इससे होर्मुज़ जलडमरूमध्य में लगातार रुकावट और वैश्विक आपूर्ति पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंताएँ और बढ़ गई हैं.