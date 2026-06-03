Petrol Diesel Price Today 3 June: आज महंगा हुआ सफर या मिली राहत? तुरंत चेक करें पेट्रोल-डीजल के ताजा भाव

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Petrol Diesel Rate Today: आज 3 जून 2026 को, पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, सिवाय कुछ पैसों के मामूली उतार-चढ़ाव के. पिछले 20 दिनों में, ईंधन की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई है इनमें से सबसे ताजा बढ़ोतरी पिछले सोमवार को हुई थी, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग ₹2.6 और ₹2.7 प्रति लीटर बढ़ाई गई थीं. विश्लेषकों के अनुसार पिछले महीने लगातार चार बार कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को अभी भी पेट्रोल पर लगभग ₹5.5 प्रति लीटर और डीज़ल पर ₹4.5 प्रति लीटर का मार्केटिंग घाटा हो रहा है.
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें वैश्विक और घरेलू, दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती हैं. इनमें सबसे अहम कारक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत है क्योंकि कच्चा तेल ही पेट्रोल और डीजल के उत्पादन के लिए मुख्य कच्चा माल होता है. जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती या घटती हैं तो भारत में भी ईंधन की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|दिल्ली
|102.12 रुपये
|95.20 रुपये
|मुंबई
|111.18 रुपये
|97.83 रुपये
|कोलकाता
|113.47 रुपये
|99.82 रुपये
|चेन्नई
|107.79 रुपये
|99.57 रुपये
|अहमदाबाद
|101.60 रुपये
|97.71 रुपये
|बैंगलोर
|110.89 रुपये
|98.80 रुपये
|हैदराबाद
|115.69 रुपये
|103.82 रुपये
|राजस्थान
|112.89 रुपये
|97.89 रुपये
|बिहार
|113.35 रुपये
|99.36 रुपये
|पुणे
|111.66 रुपये
|98.32 रुपये
|जयपुर
|112.89 रुपये
|97.89 रुपये
|पटना
|113.35 रुपये
|99.36 रुपये
|इंदौर
|114.60 रुपये
|99.72 रुपये
|सूरत
|101.73 रुपये
|97.84 रुपये
|नासिक
|111.62 रुपये
|98.28 रुपये