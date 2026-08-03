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Petrol Diesel Price Today 3 August: सप्ताह के पहले दिन सोमवार को घटे या फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें यहां

Petrol Diesel Price Today 3 August 2026 : सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार (3 अगस्त, 2026) के लिए नए पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं. राहत की बात यह है कि आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

By: JP Yadav | Published: August 3, 2026 5:32:39 AM IST

Petrol Diesel Price Today 3 August: सप्ताह के पहले दिन सोमवार को घटे या फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें यहां
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Petrol Diesel Price Today 3 August 2026 : सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में अगर आप भी सोमवार (03 अगस्त, 2026) को  अपने निजी वाहन की टंकी फुल कराने जा रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम  जारी हो चुके हैं. घर से निकलने पहले पेट्रोल और डीजल के दाम नोट कर लें. सरकारी तेल कंपनियों ने 3 अगस्त 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम जारी कर दिए हैं. राहत की बात यह है कि वाहन चालकों के लिए सोमवार (03 अगस्त, 2026 को भी) तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कई शहरों में कीमतें अलग-अलग

खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के सभी प्रमुख शहरों में ईंधन अपने पुराने स्थिर दामों पर ही उपलब्ध हैं.यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले वैट (VAT) और स्थानीय टैक्स के चलते जरूरत अलग-अलग शहरों में कीमतें अलग हैं. पिछले कई सालों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपया विनिमय दर के आधार पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे तेल विपणन कंपनियां नए दाम जारी करती हैं. 

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पेट्रोल के दाम (प्रमुख शहरों में) 

नई दिल्ली-: 102.12 रुपये प्रति लीटर
मुंबई:  111.21 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता: 113.51 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई: 107.87 रुपये प्रति लीटर
पुणे: 112.01 रुपये प्रति लीटर
आगरा: 101.54 रुपये प्रति लीटर
गाजियाबाद: 102.12 रुपये प्रति लीटर
नोएडा: 101.89 रुपये प्रति लीटर
गुरुग्राम: 102.97 रुपये प्रति लीटर
 

 डीजल के दाम  (प्रमुख शहरों में) 

नई दिल्ली : 95.20 रुपये प्रति लीटर
मुंबई : 97.83 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता : 99.82 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई : 99.65 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरु : 99.56 रुपये प्रति लीटर
चंडीगढ़ : 89.47 रुपये प्रति लीटर
पटना : 100.61 रुपये प्रति लीटर
गुरुग्राम : 95.64 रुपये प्रति लीटर
नोएडा : 95.37 रुपये प्रति लीटर
गाजयाबाद:  95.37 रुपये प्रति लीटर

Tags: Petrol Diesel Price
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