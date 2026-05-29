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Petrol Diesel Price Today 29 May: पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी! घर से निकलने से पहले तुरंत चेक करें आज का ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 29, 2026 10:34:26 AM IST

पेट्रोल और डीजल की कीमत
पेट्रोल और डीजल की कीमत


Petrol Diesel Price Today 29 May: 12 दिनों से भी कम समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें चौथी बार बढ़ाई गई हैं. सोमवार को हुई ताजा बढ़ोतरी में पेट्रोल की कीमतें ₹2.6 प्रति लीटर और डीजल की कीमतें ₹2.7 प्रति लीटर बढ़ गईंच. अमेरिका-ईरान संघर्ष की शुरुआत के बाद से, कीमतें ₹7.5–8 तक बढ़ गई हैं. मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ गई हैं जिसका तेल विपणन कंपनियों पर काफी असर पड़ा है.
 
भारतीय उपभोक्ताओं को एक बार फिर ईंधन के खर्च में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है. ताजा बढ़ोतरी के बाद, कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें तेजी से ₹114 प्रति लीटर के निशान की ओर बढ़ रही हैं. यह एक ऐसा रुझान है जो अलग-अलग राज्यों में ईंधन की कीमतों में बढ़ती असमानता को साफ तौर पर दिखाता है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब ₹102.12 प्रति लीटर तक पहुंच गई है. डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं जो बढ़कर ₹95.20 प्रति लीटर हो गई हैं. इस संकट के बीच सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना ₹1,600–1,700 करोड़ का नुकसान हो रहा है यह एक ऐसा कुल आंकड़ा है जो पिछले 10 हफ्तों में ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है.
 
हालांकि 29 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादातर कोई बदलाव नहीं हुआ, सिवाय कुछ पैसों के मामूली फेरबदल के.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.85 रुपये 99.66 रुपये
अहमदाबाद 102.15 रुपये 98.27 रुपये
बैंगलोर
 110.89 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 112.30 रुपये 97.45 रुपये
बिहार
 113.72 रुपये 99.71 रुपये
पुणे
 111.89 रुपये 98.54 रुपये
जयपुर
 112.30 रुपये 97.45 रुपये
पटना
 113.72 रुपये 99.71 रुपये
इंदौर
 114.84 रुपये 99.94 रुपये
सूरत
 102.20 रुपये 98.34 रुपये
नासिक
 112.44 रुपये 99.07 रुपये

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