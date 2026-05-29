Petrol Diesel Price Today 29 May: पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी! घर से निकलने से पहले तुरंत चेक करें आज का ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today 29 May: 12 दिनों से भी कम समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें चौथी बार बढ़ाई गई हैं. सोमवार को हुई ताजा बढ़ोतरी में पेट्रोल की कीमतें ₹2.6 प्रति लीटर और डीजल की कीमतें ₹2.7 प्रति लीटर बढ़ गईंच. अमेरिका-ईरान संघर्ष की शुरुआत के बाद से, कीमतें ₹7.5–8 तक बढ़ गई हैं. मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ गई हैं जिसका तेल विपणन कंपनियों पर काफी असर पड़ा है.

भारतीय उपभोक्ताओं को एक बार फिर ईंधन के खर्च में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है. ताजा बढ़ोतरी के बाद, कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें तेजी से ₹114 प्रति लीटर के निशान की ओर बढ़ रही हैं. यह एक ऐसा रुझान है जो अलग-अलग राज्यों में ईंधन की कीमतों में बढ़ती असमानता को साफ तौर पर दिखाता है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब ₹102.12 प्रति लीटर तक पहुंच गई है. डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं जो बढ़कर ₹95.20 प्रति लीटर हो गई हैं. इस संकट के बीच सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना ₹1,600–1,700 करोड़ का नुकसान हो रहा है यह एक ऐसा कुल आंकड़ा है जो पिछले 10 हफ्तों में ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है.

हालांकि 29 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादातर कोई बदलाव नहीं हुआ, सिवाय कुछ पैसों के मामूली फेरबदल के.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें