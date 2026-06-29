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Petrol Diesel Price Today 29 June: टैंक फुल कराने से पहले जरूर जान लें आज का पेट्रोल-डीजल रेट, नहीं तो पड़ सकता है महंगा!

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 29, 2026 9:07:37 AM IST

पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव
पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव


Petrol Diesel Price Today: पिछली बार कीमतें बढ़ने के बाद से एक महीना बीत चुका है. 29 जून को भारतीय शहरों में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि पश्चिम एशिया में तनाव और मुख्य शिपिंग रूट में रुकावटों की वजह से ग्लोबल क्रूड मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है. 25 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उस समय सरकारी ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत ₹2.61 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत ₹2.71 प्रति लीटर बढ़ाई थी.
 

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें किन वजहों से तय होती हैं?

 
पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतें कई ग्लोबल, आर्थिक और घरेलू कारकों से तय होती हैं. इनमें सबसे अहम है कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत जो पेट्रोल और डीजल, दोनों के लिए मुख्य कच्चा माल है और इसका ग्राहकों द्वारा चुकाई जाने वाली अंतिम कीमत पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है.
 
रुपये और डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट भी एक अहम कारक है, क्योंकि भारत अपनी ज्यादातर कच्चे तेल की जरूरतें आयात के जरिए पूरी करता है. जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो कच्चा तेल खरीदने की लागत बढ़ जाती है, जिससे सीधे तौर पर रिटेल में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं.
शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.76 रुपये 99.55 रुपये
अहमदाबाद 101.83 रुपये 97.92 रुपये
बैंगलोर
 111.68 रुपये 99.56 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 113.19 रुपये 98.25 रुपये
बिहार
 113.37 रुपये 99.36 रुपये
पुणे
 112.02 रुपये 98.66 रुपये
जयपुर
 113.19 रुपये 98.25 रुपये
पटना
 113.37 रुपये 99.36 रुपये
इंदौर
 114.58 रुपये 99.70 रुपये
सूरत
 101.82 रुपये 97.95 रुपये
नासिक
 112.44 रुपये 99.05 रुपये

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