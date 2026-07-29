Petrol Diesel Price Today 29 July: घर से निकलने से पहले जरूर चेक करें आज का पेट्रोल-डीजल रेट, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च!

Petrol Diesel Price Today 29 July 2026 | Petrol Diesel Rates Today: 29 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें लगभग वैसी ही बनी रहीं. पिछले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के एक नए दौर के बाद तेल की कीमतों में थोड़ी कमी आई थी. ऐसा इस उम्मीद में हुआ कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग फिर से शुरू हो जाएगी.

25 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. उस समय सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹100 प्रति लीटर से ऊपर ₹102.12 पर बनी हुई है जबकि डीजल ₹95.20 प्रति लीटर बिक रहा है. मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतें ₹110 के पार हैं. यहां पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर और डीजल ₹99.82 प्रति लीटर बिक रहा है जो पिछली दरों से थोड़ा ज्यादा है.