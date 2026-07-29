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Petrol Diesel Price Today 29 July: घर से निकलने से पहले जरूर चेक करें आज का पेट्रोल-डीजल रेट, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च!

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई हैं.

By: Anshika thakur | Last Updated: July 29, 2026 9:52:58 AM IST

पेट्रोल-डीजल के नए दाम
पेट्रोल-डीजल के नए दाम


Petrol Diesel Price Today 29 July 2026 | Petrol Diesel Rates Today: 29 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें लगभग वैसी ही बनी रहीं. पिछले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के एक नए दौर के बाद तेल की कीमतों में थोड़ी कमी आई थी. ऐसा इस उम्मीद में हुआ कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग फिर से शुरू हो जाएगी.
 
25 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. उस समय सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.
 
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹100 प्रति लीटर से ऊपर ₹102.12 पर बनी हुई है जबकि डीजल ₹95.20 प्रति लीटर बिक रहा है. मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतें ₹110 के पार हैं. यहां पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर और डीजल ₹99.82 प्रति लीटर बिक रहा है जो पिछली दरों से थोड़ा ज्यादा है.
शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.94 रुपये 99.71 रुपये
अहमदाबाद 101.67 रुपये 97.79 रुपये
बैंगलोर
 111.88 रुपये

99.56 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 113.97 रुपये 98.96 रुपये
बिहार
 113.37 रुपये 99.36 रुपये
पुणे
 112.02 रुपये 98.66 रुपये
जयपुर
 113.97 रुपये 98.96 रुपये
पटना
 113.37 रुपये 99.36 रुपये
इंदौर
 114.81 रुपये 99.91 रुपये
सूरत
 102.15 रुपये 98.27 रुपये
नासिक
 112.04 रुपये 98.66 रुपये

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