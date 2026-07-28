Petrol Diesel Price Today 28 July: घर से निकलने से पहले चेक करें आज का पेट्रोल-डीजल रेट, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च!

Petrol Diesel Price Today 28 July 2026 | Petrol Diesel Rates Today: 28 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें लगभग वैसी ही बनी रहीं. पिछले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बावजूद तेल की कीमतों में गिरावट आई थी, क्योंकि ऐसी उम्मीद थी कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग फिर से शुरू हो जाएगी.

25 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है. उस दिन, सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमत में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमत में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹100 प्रति लीटर से ऊपर ₹102.12 पर बनी हुई है जबकि डीजल ₹95.20 प्रति लीटर बिक रहा है. मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतें ₹110 के पार हैं पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर और डीजल ₹99.82 प्रति लीटर बिक रहा है, जो पिछली दरों से थोड़ा ज्यादा है.