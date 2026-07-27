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Petrol Diesel Price Today 27 July: आज पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जरूर जान लें नया रेट, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च!

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई हैं.

By: Anshika thakur | Last Updated: July 27, 2026 9:41:45 AM IST

आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें
आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें


Petrol Diesel Price Today 27 July 2026 | Petrol Diesel Rates Today: सोमवार 27 जुलाई को भारत के अलग-अलग शहरों में रिटेल फ्यूल की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया, हालांकि 25 मई को हुए आखिरी बड़े बदलाव के बाद से कीमतें ज़्यादातर स्थिर ही रहीं. रविवार को घरेलू फ्यूल की कीमतें स्थिर रहीं जबकि ईरान पर हमलों को लेकर तनाव कम होने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में नरमी आई. पश्चिम एशिया में बढ़ते टकराव के कारण पिछले दो हफ्तों में क्रूड ऑयल की कीमतों में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखा गया था.
 

आज ब्रेंट क्रूड की कीमत

 
सोमवार को ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 5% की गिरावट आई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वीकेंड पर अमेरिका और ईरान ने हमले रोक दिए जिससे दो हफ्ते से चल रहा टकराव कुछ समय के लिए थम गया. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब बाजार ने तनाव कम करने के लिए किसी कूटनीतिक समाधान की संभावना पर विचार किया तो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में $4.89 यानी 5.05% की भारी गिरावट आई और 00:09 GMT पर यह लगभग $91.89 पर ट्रेड कर रहा था.
शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  112.40 रुपये 99.03 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.87 रुपये 99.65 रुपये
अहमदाबाद 101.85 रुपये 97.99 रुपये
बैंगलोर
 111.37 रुपये 99.26 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 112.69 रुपये 97.78 रुपये
बिहार
 113.37 रुपये 99.36 रुपये
पुणे
 112.40 रुपये 99.03 रुपये
जयपुर
 112.69 रुपये 97.78 रुपये
पटना
 113.37 रुपये 99.36 रुपये
इंदौर
 115.44 रुपये 100.47 रुपये
सूरत
 102.46 रुपये 98.60 रुपये
नासिक
 112.40 रुपये 99.04 रुपये

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