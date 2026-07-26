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Petrol Diesel Price Today 26 July: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जान लें आज का ताजा रेट, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च!

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 26, 2026 9:26:42 AM IST

पेट्रोल और डीजल की कीमतें
पेट्रोल और डीजल की कीमतें


Petrol Diesel Price Today 26 July 2026 | Petrol Diesel Rates Today: 26 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि उससे पिछले हफ़्ते अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ने के बाद तेल की कीमतें गिरी थीं. यह गिरावट इस उम्मीद की वजह से आई थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग आखिरकार फिर से शुरू हो जाएगी.
 
गुरुवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में उछाल आया और कारोबार बंद होने तक यह $100.69 प्रति बैरल तक पहुंच गई. इसके बाद, अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक बातचीत फिर से शुरू होने पर ब्रेंट क्रूड की कीमतें गिर गईं, जिससे जल्द ही युद्ध होने का डर कम हो गया.
शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.76 रुपये 99.55 रुपये
अहमदाबाद 102.15 रुपये 98.27 रुपये
बैंगलोर
 110.82 रुपये 98.77 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 112.66 रुपये 97.78 रुपये
बिहार
 113.53 रुपये 99.54 रुपये
पुणे
 112.02 रुपये 98.66 रुपये
जयपुर
 112.66 रुपये 97.78 रुपये
पटना
 113.69 रुपये 99.67 रुपये
इंदौर
 114.58 रुपये 99.70 रुपये
सूरत
 102.15 रुपये 98.27 रुपये
नासिक
 112.44 रुपये 99.05 रुपये

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