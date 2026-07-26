Petrol Diesel Price Today 26 July: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जान लें आज का ताजा रेट, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च!

Petrol Diesel Price Today 26 July 2026 | Petrol Diesel Rates Today: 26 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि उससे पिछले हफ़्ते अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ने के बाद तेल की कीमतें गिरी थीं. यह गिरावट इस उम्मीद की वजह से आई थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग आखिरकार फिर से शुरू हो जाएगी.

गुरुवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में उछाल आया और कारोबार बंद होने तक यह $100.69 प्रति बैरल तक पहुंच गई. इसके बाद, अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक बातचीत फिर से शुरू होने पर ब्रेंट क्रूड की कीमतें गिर गईं, जिससे जल्द ही युद्ध होने का डर कम हो गया.