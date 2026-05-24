Petrol Diesel Price Today 25 May: पेट्रोल-डीजल के नए दामों ने उड़ाए होश! सफर से पहले तुरंत चेक करें लेटेस्ट रेट

Petrol Diesel Rate Today: शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई. 10 दिनों से भी कम समय में यह तीसरी बढ़ोतरी है, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियां मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ रही ऊर्जा लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं. मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 87 पैसे बढ़कर ₹98.64 प्रति लीटर से ₹99.51 प्रति लीटर हो गईं, जबकि डीजल की कीमतें 91 पैसे बढ़कर ₹91.58 प्रति लीटर से ₹92.49 प्रति लीटर हो गईं. दिल्ली के तेल डीलरों का हवाला देते हुए रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है. यह ताजा बदलाव 15 मई को ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी और 19 मई को 90 पैसे की एक और बढ़ोतरी के बाद आया है. इस नई बढ़ोतरी के साथ, इस दौरान ईंधन की कीमतों में कुल मिलाकर लगभग ₹5 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है.

भारत ने अब कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं पर डालना शुरू कर दिया है. लागत में हुई इस बढ़ोतरी के जवाब में, भारत उन आखिरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसने पंप की कीमतों में बदलाव किया है. 15 मई के बाद से तीन बार कीमतें बढ़ने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग ₹5 प्रति लीटर बढ़ गई हैं जो चार सालों में इस तरह की पहली बढ़ोतरी है.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

