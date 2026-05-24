Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today 25 May: पेट्रोल-डीजल के नए दामों ने उड़ाए होश! सफर से पहले तुरंत चेक करें लेटेस्ट रेट

Petrol Diesel Price Today 25 May: पेट्रोल-डीजल के नए दामों ने उड़ाए होश! सफर से पहले तुरंत चेक करें लेटेस्ट रेट

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 25, 2026 6:01:55 AM IST

आज पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें
आज पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें


Petrol Diesel Rate Today: शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई. 10 दिनों से भी कम समय में यह तीसरी बढ़ोतरी है, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियां मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ रही ऊर्जा लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं. मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 87 पैसे बढ़कर ₹98.64 प्रति लीटर से ₹99.51 प्रति लीटर हो गईं, जबकि डीजल की कीमतें 91 पैसे बढ़कर ₹91.58 प्रति लीटर से ₹92.49 प्रति लीटर हो गईं. दिल्ली के तेल डीलरों का हवाला देते हुए रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है. यह ताजा बदलाव 15 मई को ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी और 19 मई को 90 पैसे की एक और बढ़ोतरी के बाद आया है. इस नई बढ़ोतरी के साथ, इस दौरान ईंधन की कीमतों में कुल मिलाकर लगभग ₹5 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है.
 
भारत ने अब कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं पर डालना शुरू कर दिया है. लागत में हुई इस बढ़ोतरी के जवाब में, भारत उन आखिरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसने पंप की कीमतों में बदलाव किया है. 15 मई के बाद से तीन बार कीमतें बढ़ने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग ₹5 प्रति लीटर बढ़ गई हैं जो चार सालों में इस तरह की पहली बढ़ोतरी है.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 99.51 रुपये
 92.49 रुपये
मुंबई  108.45 रुपये 95.02 रुपये
कोलकाता 110.61 रुपये 97.02 रुपये
चेन्नई 105.31 रुपये 96.98 रुपये
अहमदाबाद 99.21 रुपये 95.14 रुपये
बैंगलोर
 108.09 रुपये 95.99 रुपये
हैदराबाद
 112.85 रुपये 100.94 रुपये
राजस्थान
 109.84 रुपये 95.05 रुपये
बिहार
 110.47 रुपये 95.53 रुपये
पुणे
 108.98 रुपये 95.57 रुपये
जयपुर
 109.84 रुपये 95.05 रुपये
पटना
 110.47 रुपये 95.53 रुपये
इंदौर
 111.73 रुपये 96.91 रुपये
सूरत
 99.53 रुपये 95.48 रुपये
नासिक
 109.29 रुपये 95.86 रुपये

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Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price MumbaiDiesel Price TodayFuel Rate UpdateOMC Price Updatepetrol diesel price todayPetrol Diesel Ratepetrol price delhiPetrol Price IndiaPetrol Price Today
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