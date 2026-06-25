Petrol Diesel Price Today 25 June: टैंक फुल कराने से पहले जरूर जान लें रेट! पेट्रोल-डीजल के ताजा भाव से मिलेगी राहत या बढ़ेगा खर्च?

Petrol Diesel Price Today: गुरुवार 25 जून 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां रोज सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं. पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से OMCs ने अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है.

कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान अपने महीनों से चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए शांति समझौते की ओर बढ़ रहे हैं.