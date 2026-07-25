Petrol Diesel Price Today 25 July: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जरूर चेक करें आज का रेट, एक छोटी-सी गलती बढ़ा सकती है आपका खर्च!

Petrol Diesel Price Today 25 July 2026 | Petrol Diesel Rates Today: 25 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि पिछले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद तेल की कीमतें गिरी थीं. यह गिरावट इस उम्मीद के कारण आई थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग आखिरकार फिर से शुरू हो जाएगी.

गुरुवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया. कारोबार बंद होने तक कीमत $100.69 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि दिन में एक समय यह $102 तक भी पहुंच गई थी. यह उछाल जो लगभग दो महीनों में सबसे ज्यादा था वह ईरान से जुड़े बढ़ते तनाव के कारण आया, जिससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट की आशंका पैदा हो गई.