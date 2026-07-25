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Petrol Diesel Price Today 25 July: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जरूर चेक करें आज का रेट, एक छोटी-सी गलती बढ़ा सकती है आपका खर्च!

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 25, 2026 9:05:16 AM IST

आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें
आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें


Petrol Diesel Price Today 25 July 2026 | Petrol Diesel Rates Today: 25 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि पिछले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद तेल की कीमतें गिरी थीं. यह गिरावट इस उम्मीद के कारण आई थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग आखिरकार फिर से शुरू हो जाएगी.
 
गुरुवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया. कारोबार बंद होने तक कीमत $100.69 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि दिन में एक समय यह $102 तक भी पहुंच गई थी. यह उछाल जो लगभग दो महीनों में सबसे ज्यादा था वह ईरान से जुड़े बढ़ते तनाव के कारण आया, जिससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट की आशंका पैदा हो गई.
शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.76 रुपये 99.55 रुपये
अहमदाबाद 102.15 रुपये 98.27 रुपये
बैंगलोर
 110.82 रुपये 98.77 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 112.66 रुपये 97.78 रुपये
बिहार
 113.53 रुपये 99.54 रुपये
पुणे
 112.02 रुपये 98.66 रुपये
जयपुर
 112.66 रुपये 97.78 रुपये
पटना
 113.69 रुपये 99.67 रुपये
इंदौर
 114.58 रुपये 99.70 रुपये
सूरत
 102.15 रुपये 98.27 रुपये
नासिक
 112.44 रुपये 99.05 रुपये

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