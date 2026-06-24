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Petrol Diesel Price Today 24 June: जेब पर कितना पड़ेगा कितना असर? सफर पर निकलने से पहले जान लें पेट्रोल-डीजल के भाव

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 24, 2026 8:44:19 AM IST

आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें
आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें


Petrol Diesel Price Today: 24 जून को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि पश्चिम एशिया में तनाव और मुख्य शिपिंग रूट में रुकावटों के कारण ग्लोबल क्रूड मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है. 25 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उस समय सरकारी ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.
 
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹100 से ऊपर बनी हुई है. हाल ही में हुई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर हो गई है.
 
मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतें ₹110 के पार चली गई हैं. नई दरें पेट्रोल के लिए ₹111.21 और डीजल के लिए ₹97.83 हैं.
शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.76 रुपये 99.55 रुपये
अहमदाबाद 101.83 रुपये 97.92 रुपये
बैंगलोर
 110.93 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 113.35 रुपये 98.39 रुपये
बिहार
 113.37 रुपये 99.36 रुपये
पुणे
 111.65 रुपये 98.90 रुपये
जयपुर
 113.35 रुपये 98.39 रुपये
पटना
 113.37 रुपये 99.36 रुपये
इंदौर
 114.58 रुपये 99.70 रुपये
सूरत
 101.70 रुपये 97.82 रुपये
नासिक
 112.46 रुपये 99.07 रुपये

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