Petrol Diesel Price Today 23 June: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर! पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम जारी, जानें आपके शहर का हाल

Petrol Diesel Price Today: मंगलवार को मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं. होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जो दुनिया के ईंधन व्यापार का पांचवां हिस्सा संभालता है हाल की घटनाओं के बीच, 23 जून को तेल की कीमतों में फिर से तेज़ी आई और पिछली गिरावट से उबरने में मदद मिली. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर हल्की उम्मीदों के कारण ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.38% (24 सेंट) बढ़कर लगभग $78.15 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.

जैसे-जैसे अमेरिका और ईरान एक स्थायी शांति समझौते के लिए और बातचीत की ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय कच्चे तेल की टोकरी (बास्केट) की कीमत ऊंची बनी हुई है हालांकि अप्रैल के उच्चतम स्तर की तुलना में जून में इसमें थोड़ी गिरावट देखी गई है. वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों के कारण तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें बढ़ानी पड़ीं. गौरतलब है कि 25 मई को हुई हालिया बढ़ोतरी में, खुदरा विक्रेताओं ने दोनों ईंधनों की कीमतों में ₹2.50 प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि की, जिससे पेट्रोल के लिए कुल बढ़ोतरी लगभग ₹7.50 प्रति लीटर और डीजल के लिए ₹7.60 प्रति लीटर हो गई.