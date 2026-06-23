Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today 23 June: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर! पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम जारी, जानें आपके शहर का हाल

Petrol Diesel Price Today 23 June: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर! पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम जारी, जानें आपके शहर का हाल

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 23, 2026 8:26:07 AM IST

पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव
पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव


Petrol Diesel Price Today: मंगलवार को मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं. होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जो दुनिया के ईंधन व्यापार का पांचवां हिस्सा संभालता है हाल की घटनाओं के बीच, 23 जून को तेल की कीमतों में फिर से तेज़ी आई और पिछली गिरावट से उबरने में मदद मिली. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर हल्की उम्मीदों के कारण ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.38% (24 सेंट) बढ़कर लगभग $78.15 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.
 
जैसे-जैसे अमेरिका और ईरान एक स्थायी शांति समझौते के लिए और बातचीत की ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय कच्चे तेल की टोकरी (बास्केट) की कीमत ऊंची बनी हुई है हालांकि अप्रैल के उच्चतम स्तर की तुलना में जून में इसमें थोड़ी गिरावट देखी गई है. वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों के कारण तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें बढ़ानी पड़ीं. गौरतलब है कि 25 मई को हुई हालिया बढ़ोतरी में, खुदरा विक्रेताओं ने दोनों ईंधनों की कीमतों में ₹2.50 प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि की, जिससे पेट्रोल के लिए कुल बढ़ोतरी लगभग ₹7.50 प्रति लीटर और डीजल के लिए ₹7.60 प्रति लीटर हो गई.
शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.76 रुपये 99.55 रुपये
अहमदाबाद 101.81 रुपये 97.92 रुपये
बैंगलोर
 111.68 रुपये 99.56 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 113.35 रुपये 98.39 रुपये
बिहार
 113.37 रुपये 99.36 रुपये
पुणे
 111.65 रुपये 98.90 रुपये
जयपुर
 113.35 रुपये 98.39 रुपये
पटना
 113.37 रुपये 99.36 रुपये
इंदौर
 114.58 रुपये 99.70 रुपये
सूरत
 101.70 रुपये 97.82 रुपये
नासिक
 112.46 रुपये 99.07 रुपये

Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price MumbaiDiesel Price TodayFuel Rate UpdateOMC Price Updatepetrol diesel price todayPetrol Diesel Ratepetrol price delhiPetrol Price IndiaPetrol Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कभी 3000 रुपये के लिए शो में बनीं लाश, आज...

June 22, 2026

कमजोरी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 22, 2026

गर्मियों में ड्राई स्किन से कैसे बचें?

June 22, 2026

लापता लेडीज की फूल कुमारी का संघर्ष

June 22, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए मैजिकल डाइट प्लान!

June 22, 2026

कौन-सी दाल, किस काम के लिए बेहतर है?

June 22, 2026
Petrol Diesel Price Today 23 June: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर! पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम जारी, जानें आपके शहर का हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today 23 June: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर! पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम जारी, जानें आपके शहर का हाल
Petrol Diesel Price Today 23 June: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर! पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम जारी, जानें आपके शहर का हाल
Petrol Diesel Price Today 23 June: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर! पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम जारी, जानें आपके शहर का हाल
Petrol Diesel Price Today 23 June: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर! पेट्रोल-डीजल के ताजा दाम जारी, जानें आपके शहर का हाल