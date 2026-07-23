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Petrol Diesel Price Today 23 July: पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले रुकिए! आज का ताजा रेट नहीं देखा तो बढ़ सकता है आपका खर्च

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 23, 2026 9:19:43 AM IST

पेट्रोल-डीजल के नए दाम
पेट्रोल-डीजल के नए दाम


Petrol Diesel Price Today 23 July 2026 | Petrol Diesel Rates Today: 23 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें लगभग वैसी ही बनी रहीं. पिछले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ने के बाद तेल की कीमतों में थोड़ी कमी आई थी, क्योंकि उम्मीद थी कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग फिर से शुरू हो जाएगी. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.99% बढ़कर $85.70 प्रति बैरल पर बंद हुआ.
 
यह अप्रैल के आखिर में $120 प्रति बैरल से ज़्यादा के उच्चतम स्तर से काफी कम है, जब होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने की आशंका ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दी थी. 25 मई से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. उस समय सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.
शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.50 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.76 रुपये 99.55 रुपये
अहमदाबाद 101.81 रुपये 97.92 रुपये
बैंगलोर
 111.68 रुपये 99.56 रुपये
हैदराबाद
 115.73 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 112.69 रुपये 97.78 रुपये
बिहार
 114.13 रुपये 100.10 रुपये
पुणे
 112.40 रुपये 99.03 रुपये
जयपुर
 112.69 रुपये 97.78 रुपये
पटना
 114.13 रुपये 100.10 रुपये
इंदौर
 114.37 रुपये 99.50 रुपये
सूरत
 101.81 रुपये 97.92 रुपये
नासिक
 112.19 रुपये 98.80 रुपये

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