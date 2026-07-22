Petrol Diesel Price Today 22 July: घर से निकलने से पहले जरूर देखें पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च!

Petrol Diesel Price Today 22 July 2026 | Petrol Diesel Rates Today: 22 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें लगभग वैसी ही बनी रहीं. पिछले हफ़्ते अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के एक नए दौर के बाद तेल की कीमतों में थोड़ी कमी आई थी, क्योंकि उम्मीद थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग फिर से शुरू हो जाएगी. ब्रेंट क्रूड फ़्यूचर्स 0.62% बढ़कर $84.58 प्रति बैरल पर बंद हुआ.

यह अप्रैल के आखिर में $120 प्रति बैरल से ज़्यादा के उच्चतम स्तर से काफ़ी कम है, जब होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने की आशंकाओं ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दी थी. 25 मई से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. उस समय, सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.