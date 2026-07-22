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Petrol Diesel Price Today 22 July: घर से निकलने से पहले जरूर देखें पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च!

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 22, 2026 9:37:43 AM IST

आज पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें
आज पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें


Petrol Diesel Price Today 22 July 2026 | Petrol Diesel Rates Today: 22 जुलाई को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें लगभग वैसी ही बनी रहीं. पिछले हफ़्ते अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के एक नए दौर के बाद तेल की कीमतों में थोड़ी कमी आई थी, क्योंकि उम्मीद थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग फिर से शुरू हो जाएगी. ब्रेंट क्रूड फ़्यूचर्स 0.62% बढ़कर $84.58 प्रति बैरल पर बंद हुआ.
 
यह अप्रैल के आखिर में $120 प्रति बैरल से ज़्यादा के उच्चतम स्तर से काफ़ी कम है, जब होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने की आशंकाओं ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दी थी. 25 मई से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. उस समय, सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.
शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.76 रुपये 99.55 रुपये
अहमदाबाद 102.15 रुपये 98.27 रुपये
बैंगलोर
 110.82 रुपये 98.77 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 112.66 रुपये 97.78 रुपये
बिहार
 113.53 रुपये 99.54 रुपये
पुणे
 112.02 रुपये 98.66 रुपये
जयपुर
 112.66 रुपये 97.78 रुपये
पटना
 113.69 रुपये 99.67 रुपये
इंदौर
 114.58 रुपये 99.70 रुपये
सूरत
 102.15 रुपये 98.27 रुपये
नासिक
 112.44 रुपये 99.05 रुपये

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