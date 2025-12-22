Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम बदले! जानें आज सस्ता हुआ या महंगा

सुबह 6 बजे राष्ट्रीय तेल कंपनियां (OMC) ताजा कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें विदेशी बाजार में तेल की कीमतों और रुपये के मुकाबले डॉलर की इन दरों का फैसला रुपए की कीमत पर होता है.

Petrol Diesel Rate Today: दिन की शुरुआत धूप और पेट्रोल-डीजल की नए रेट से होती है जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है. सुबह 6 बजे राष्ट्रीय तेल कंपनियां (OMC) ताजा कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें विदेशी बाजार में तेल की कीमतों और रुपये के मुकाबले डॉलर की इन दरों का फैसला रुपए की कीमत पर होता है. ये बदलाव हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किए जाते हैं. इसलिए कीमतों की जांच करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि एक समझदारी भरा फैसला भी है. आइए आज 22 दिसंबर 2025 के ताजा दाम देखते हैं.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल के ताजा रेट

दिल्ली में
 
पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.77 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 87.67 रुपये है.

मुंबई में
 
पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 103.54 रुपये है. 

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.03 रुपये है.
 
कोलकाता में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 105.41 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 92.02 रुपये है.

चेन्नई में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 100.80 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 92.39 रुपये है.

अहमदाबाद में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.44 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.11 रुपये है.

बैंगलोर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 102.92 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.99 रुपये है.

हैदराबाद में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 107.46 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 95.70 रुपये है.

जयपुर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.62 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.12 रुपये है.

लखनऊ में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.69 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 87.81 रुपये है.

पुणे में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 103.69 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.49 रुपये है.

चंडीगढ़ में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.30 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 82.45 रुपये है.

इंदौर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 106.55 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 91.95 रुपये है.

पटना में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 105.73 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 91.96 रुपये है.

सूरत में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.62 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.31 रुपये है.

नासिक में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.55 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 91.07 रुपये है.

