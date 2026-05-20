Petrol Diesel Price Today 21 May: पेट्रोल-डीजल के दामों ने बढ़ाई टेंशन! घर से निकलने से पहले तुरंत जान लें आज का रेट

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Petrol Diesel Rate Today: पूरे देश में कच्चे तेल की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार के बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद, मंगलवार को कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. यह बढ़ोतरी कुछ पैसों से लेकर, कुछ जगहों पर ₹1 प्रति लीटर से भी ज्यादा तक रही. पिछले हफ्ते तेल विपणन कंपनियों ने पूरे भारत में ईंधन की दरों में एक समान बढ़ोतरी लागू की थी. 15 मई को पूरे देश में पेट्रोल और डीजल दोनों की दरें ₹3 बढ़ा दी गई थीं. इससे एक दिन पहले एक नियमित अंतर-मंत्रालयी ब्रीफ़िंग के दौरान, सरकार ने कहा था कि वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि भविष्य में भारत में ईंधन की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी या नहीं.
इससे जुड़ी एक और घटनाक्रम में तेल की कीमतें तब गिर गईं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर होने वाले एक नियोजित हमले को रद्द कर दिया है. बताया गया कि यह हमला मंगलवार को होना था, लेकिन फ़ारसी खाड़ी में मौजूद प्रमुख सहयोगियों की अपील के बाद इसे रद्द कर दिया गया.
जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की ताजा कीमतें
|डीजल की ताजा कीमतें
|दिल्ली
|98.64 रुपये
|91.58 रुपये
|मुंबई
|107.59 रुपये
|94.08 रुपये
|कोलकाता
|109.70 रुपये
|96.07 रुपये
|चेन्नई
|104.92 रुपये
|96.54 रुपये
|अहमदाबाद
|98.38 रुपये
|94.19 रुपये
|बैंगलोर
|107.16 रुपये
|95.04 रुपये
|हैदराबाद
|111.88 रुपये
|99.95 रुपये
|राजस्थान
|109.00 रुपये
|94.22 रुपये
|बिहार
|109.82 रुपये
|95.86 रुपये
|पुणे
|108.92 रुपये
|95.42 रुपये
|जयपुर
|109.00 रुपये
|94.22 रुपये
|पटना
|109.82 रुपये
|95.86 रुपये
|इंदौर
|111.21 रुपये
|96.36 रुपये
|सूरत
|98.35 रुपये
|94.21 रुपये
|नासिक
|108.81 रुपये
|95.32 रुपये