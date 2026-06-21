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Petrol Diesel Price Today 21 June: सफर से पहले झटका या राहत? घर से निकलने से पहले जान लें पेट्रोल-डीजल के नए रेट

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 21, 2026 8:33:49 AM IST

पेट्रोल और डीजल की कीमतें
पेट्रोल और डीजल की कीमतें


Petrol Diesel Price Today: 21 जून को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि पश्चिम एशिया में तनाव और मुख्य शिपिंग रूट में रुकावटों के कारण ग्लोबल क्रूड मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है. 25 मई के बाद से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. उस समय सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹100 प्रति लीटर से ज्यादा बनी हुई है, जबकि डीजल ₹95.20 प्रति लीटर बिक रहा है. मुंबई में कीमतें और भी ज्यादा हैं, जहां पेट्रोल ₹111.18 प्रति लीटर और डीजल लगभग ₹97.83 प्रति लीटर बिक रहा है. बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमतें ₹100 प्रति लीटर से ज्यादा हैं, जबकि डीजल की कीमत ₹100 से कम है.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.77 रुपये 99.66 रुपये
अहमदाबाद 101.83 रुपये 97.92 रुपये
बैंगलोर
 110.93 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद
 115.73 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 112.66 रुपये 97.78 रुपये
बिहार
 113.46 रुपये 99.47 रुपये
पुणे
 111.97 रुपये 98.61 रुपये
जयपुर
 112.66 रुपये 97.78 रुपये
पटना
 113.46 रुपये 99.47 रुपये
इंदौर
 114.44 रुपये 99.57 रुपये
सूरत
 101.80 रुपये 97.94 रुपये
नासिक
 112.44 रुपये 112.44 रुपये

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