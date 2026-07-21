Petrol Diesel Price Today 21 July: पेट्रोल-डीजल भरवाने जा रहे हैं? घर से निकलने से पहले जरूर देखें आज का लेटेस्ट रेट

Petrol Diesel Price Today: मंगलवार को भारत में रिटेल फ्यूल की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई. बाज़ार ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशों और सऊदी अरब की घेराबंदी करने की यमन के ईरान-समर्थित हूथी विद्रोहियों की धमकी के बाद हुए नए हमलों के बीच स्थिति का आकलन किया. 17 जून को हुए स्थायी शांति समझौते को फिर से शुरू करने की कूटनीतिक कोशिशों के बीच, दो दिन की तेज़ी के बाद तेल की कीमतें स्थिर हो गईं.

पिछले हफ्ते तेल की कीमतों में वैश्विक उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारतीय ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) ही ईंधन की खुदरा कीमतें तय करती हैं. 25 मई को हुई पिछली बड़ी समीक्षा के बाद से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.