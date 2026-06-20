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Petrol Diesel Price Today 20 June: कहीं महंगा तो नहीं हो गया आपका सफर? घर से निकलने से पहले चेक करें पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 20, 2026 8:40:43 AM IST

पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव
पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव


Petrol Diesel Price Today: US-Iran शांति समझौते के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद शनिवार 20 जून को ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं. पेट्रोल और डीजल की कीमतें उसी स्तर पर बनी रहीं जो 25 मई को तय की गई थीं. पिछले महीने सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने ग्लोबल स्तर पर तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का कुछ बोझ ग्राहकों पर डालने के लिए रिटेल कीमतों में बदलाव किया था. उन्होंने भारी नुकसान (अंडर-रिकवरी) की भरपाई के लिए पेट्रोल की कीमतों में कुल मिलाकर लगभग ₹7.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.
15 मई को ₹3 की पहली बढ़ोतरी हुई जो चार साल से ज्यादा समय में कीमतों में पहली बढ़ोतरी थी और इसके बाद अगले 10 दिनों में कीमतों में तीन और बदलाव किए गए. तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की मुख्य वजह होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी के कारण एनर्जी सप्लाई चेन में आई रुकावट थी. सरकार ने टकराव के शुरुआती 78 दिनों के दौरान ग्राहकों को महंगाई के असर से बचाए रखा और उसके बाद बढ़ी हुई लागत का सिर्फ कुछ हिस्सा ही उन पर डाला.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.77 रुपये 99.66 रुपये
अहमदाबाद 101.83 रुपये 97.92 रुपये
बैंगलोर
 110.93 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद
 115.73 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 112.66 रुपये 97.78 रुपये
बिहार
 113.46 रुपये 99.47 रुपये
पुणे
 111.97 रुपये 98.61 रुपये
जयपुर
 112.66 रुपये 97.78 रुपये
पटना
 113.46 रुपये 99.47 रुपये
इंदौर
 114.44 रुपये 99.57 रुपये
सूरत
 101.80 रुपये 97.94 रुपये
नासिक
 112.44 रुपये 112.44 रुपये

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