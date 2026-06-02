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Petrol Diesel Price Today 2 June: जेब पर पड़ेगा असर या मिलेगी राहत? जानें आज शहर के ताजा पेट्रोल डीजल रेट

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 2, 2026 8:37:47 AM IST

Petrol Diesel Price Today 2 June: जेब पर पड़ेगा असर या मिलेगी राहत? जानें आज शहर के ताजा पेट्रोल डीजल रेट


Petrol Diesel Price Today 2 June: हाल के हफ़्तों में कीमतों में लगातार तेज बढ़ोतरी के बाद मंगलवार 2 जून को बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादातर अपरिवर्तित रहीं. कीमतों में आखिरी बदलाव 25 मई को हुआ था जब तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने ईंधन की कीमतों में ₹2.50 प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी की थी, जिससे घरेलू बजट और परिवहन लागत पर और भी ज्यादा दबाव पड़ गया था.
 
25 मई को हुए संशोधन के साथ, दो हफ़्तों से भी कम समय में ईंधन की कीमतों में यह चौथी बढ़ोतरी थी. यह बढ़ोतरी ईरान से जुड़े बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के देर से दिखने वाले असर को दर्शाती है. अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में लगातार बढ़ते रुझान के चलते, तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने इनपुट लागत में हुई बढ़ोतरी का बोझ धीरे-धीरे उपभोक्ताओं पर डालना शुरू कर दिया है.
 

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 102.12 रुपये
 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.79 रुपये 99.57 रुपये
अहमदाबाद 101.60 रुपये 97.71 रुपये
बैंगलोर
 110.89 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद
 115.69 रुपये 103.82 रुपये
राजस्थान
 112.89 रुपये 97.89 रुपये
बिहार
 113.35 रुपये 99.36 रुपये
पुणे
 111.66 रुपये 98.32 रुपये
जयपुर
 112.89 रुपये 97.89 रुपये
पटना
 113.35 रुपये 99.36 रुपये
इंदौर
 114.60 रुपये 99.72 रुपये
सूरत
 101.73 रुपये 97.84 रुपये
नासिक
 111.62 रुपये 98.28 रुपये

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