Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल महंगे हुए या सस्ते? नए दाम यहां देखें

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल महंगे हुए या सस्ते? नए दाम यहां देखें

Petrol Diesel Price Today: महंगाई का झटका या राहत? पेट्रोल-डीजल के नए रेट यहां देखें

By: Anshika thakur | Published: December 19, 2025 6:22:24 AM IST

Petrol Diesel Rate Today
Petrol Diesel Rate Today


Petrol Diesel Rate Today: दिन की शुरुआत धूप और पेट्रोल-डीजल की नए रेट से होती है जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है. सुबह 6 बजे राष्ट्रीय तेल कंपनियां (OMC) ताजा कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें विदेशी बाजार में तेल की कीमतों और रुपये के मुकाबले डॉलर की इन दरों का फैसला रुपए की कीमत पर होता है. ये बदलाव हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किए जाते हैं. इसलिए कीमतों की जांच करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि एक समझदारी भरा फैसला भी है. आइए आज 19 दिसंबर 2025 के ताजा दाम देखते हैं.

You Might Be Interested In

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल के ताजा रेट

दिल्ली में
 
पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.77 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 87.67 रुपये है. 

You Might Be Interested In

मुंबई में
 
पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 103.54 रुपये है. 

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.03 रुपये है.
 
कोलकाता में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 105.41 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 92.02 रुपये है.

चेन्नई में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 101.23 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 92.49 रुपये है.

अहमदाबाद में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.49 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.16 रुपये है.

बैंगलोर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 102.92 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.99 रुपये है.

हैदराबाद में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 107.46 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 95.70 रुपये है.

जयपुर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.72 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.21 रुपये है.

लखनऊ में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.84 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 87.98 रुपये है.

पुणे में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.19 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.71 रुपये है.

चंडीगढ़ में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.30 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 82.45 रुपये है.

इंदौर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 106.98 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 92.33 रुपये है.

पटना में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 105.53 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 91.77 रुपये है.

सूरत में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.32 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.01 रुपये है.

नासिक में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.55 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 91.07 रुपये है.

You Might Be Interested In
Tags: Diesel Price TodayFuel Price UpdateFuel Prices Todaypetrol diesel rate todayPetrol Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल महंगे हुए या सस्ते? नए दाम यहां देखें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल महंगे हुए या सस्ते? नए दाम यहां देखें
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल महंगे हुए या सस्ते? नए दाम यहां देखें
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल महंगे हुए या सस्ते? नए दाम यहां देखें
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल महंगे हुए या सस्ते? नए दाम यहां देखें