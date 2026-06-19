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Petrol Diesel Price Today: इस शहर में राहत तो किस शहर में आफत बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम? यहां करें चैक

Petrol Diesel Price Today: US-ईरान शांति समझौते के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन 19 जून को पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहे. जानिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद समेत प्रमुख शहरों में ताजा फ्यूल रेट.

By: Preeti Rajput | Published: June 19, 2026 10:04:35 AM IST

पेट्रोल-डीजल के नए दाम
पेट्रोल-डीजल के नए दाम


Petrol Diesel Price Today: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच आम लोगों के लिए राहत की खबर है. शुक्रवार, 19 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें शांति समझौते की खबरों के बाद भी अस्थिर बनी हुई हैं. इससे पहले 25 मई को सरकारी तेल कंपनियों ने बढ़ती लागत और भारी अंडर-रिकवरी का हवाला देते हुए पेट्रोल के दाम में करीब 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

यहां जानें अपने शहर का दाम 

शहर  पेट्रोल  डीजल
दिल्ली  102.12 95.20
कोलकाता  113.51 99.82
मुंबई 111.18 97.83
चेन्नई 107.77 99.55
गुरूग्राम 103.17 95.83
नोएडा  102.12 95.56
बेंगलुरू 110.93 98.80
भुवनेश्वर  108.81 100.52
चंडीगढ़ 101.54 89.47

चार साल बाद बढ़ा पेट्रोल का दाम? 

सबसे पहले पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो करीब चार साल बाद पहली बार हुई थी. इसके बाद अगले 10 दिनों में कीमतों में तीन और बदलाव किए गए. होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट की वजह से दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला. सरकार ने युद्ध शुरू होने के बाद करीब 78 दिनों तक बढ़ती लागत का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला, लेकिन बाद में कीमतों में हुई बढ़ोतरी का कुछ असर उपभोक्ताओं पर भी डाला गया.

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Tags: Diesel Price TodayOMC Price UpdatePetrol Diesel
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