Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today 18 May: पेट्रोल-डीजल के नए दामों ने उड़ाए होश! आज का भाव चेक करना है बेहद जरूरी

Petrol Diesel Price Today 18 May: पेट्रोल-डीजल के नए दामों ने उड़ाए होश! आज का भाव चेक करना है बेहद जरूरी

Petrol Diesel Price Today: भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां‌ (OMCs) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) वैश्विक कच्चे तेल की दरों में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए रोजाना ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 18, 2026 6:02:17 AM IST

आज पेट्रोल-डीज़ल के दाम
आज पेट्रोल-डीज़ल के दाम


Petrol Diesel Rate Today: शुक्रवार को भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. सरकारी तेल कंपनियों ने 2022 के बाद पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं. हालांकि आज सोमवार को तेल की कीमतें कल के मुकाबले अपरिवर्तित बनी हुई हैं. राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें ₹3 बढ़कर ₹97.77 प्रति लीटर हो गई हैं. डीजल अब ₹90.67 प्रति लीटर बिक रहा है जो पहले ₹87.67 प्रति लीटर था.
 
यह ध्यान देने योग्य है कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के कारण, होर्मुज़ जलडमरूमध्य लगभग दो महीनों से बंद है. यह भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया की कच्चे तेल की 20 प्रतिशत जरूरतें इसी मार्ग से पूरी होती हैं. मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है जिसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़कर $100 प्रति बैरल से भी काफी ऊपर पहुंच गई हैं. संघर्ष शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल के आसपास थीं. कच्चे तेल की कीमतों में इस भारी उछाल के कारण तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा था. परिणामस्वरूप हर कोई कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद करने लगा.
 

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर  पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
दिल्ली
 97.77 रुपये
 90.67 रुपये
मुंबई  106.68 रुपये 93.14 रुपये
कोलकाता 108.70 रुपये 95.13 रुपये
चेन्नई 103.67 रुपये 95.25 रुपये
अहमदाबाद 96.67 रुपये 93.44 रुपये
बैंगलोर
 106.17 रुपये 94.10 रुपये
हैदराबाद
 110.89 रुपये 98.96 रुपये
राजस्थान
 107.61 रुपये 92.90 रुपये
बिहार
 108.92 रुपये 94.97 रुपये
पुणे
 107.91 रुपये 94.39 रुपये
जयपुर
 107.61 रुपये 92.90 रुपये
पटना
 108.92 रुपये 94.97 रुपये
इंदौर
 106.55 रुपये 95.28 रुपये
सूरत
 94.34 रुपये 90.03 रुपये
नासिक
 104.22 रुपये 90.75 रुपये

You Might Be Interested In
Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price MumbaiDiesel Price TodayFuel Rate Updatehome-hero-pos-2OMC Price Updatepetrol diesel price todayPetrol Diesel Ratepetrol price delhiPetrol Price IndiaPetrol Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026

तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

May 17, 2026

फटे दूध से झटपट बनाएं 5 मिठाईयां

May 17, 2026

नुसरत भरूचा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल

May 17, 2026

भारत की बेशकीमती धरोहरें, जो विदेशों में हैं कैद

May 17, 2026

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026
Petrol Diesel Price Today 18 May: पेट्रोल-डीजल के नए दामों ने उड़ाए होश! आज का भाव चेक करना है बेहद जरूरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today 18 May: पेट्रोल-डीजल के नए दामों ने उड़ाए होश! आज का भाव चेक करना है बेहद जरूरी
Petrol Diesel Price Today 18 May: पेट्रोल-डीजल के नए दामों ने उड़ाए होश! आज का भाव चेक करना है बेहद जरूरी
Petrol Diesel Price Today 18 May: पेट्रोल-डीजल के नए दामों ने उड़ाए होश! आज का भाव चेक करना है बेहद जरूरी
Petrol Diesel Price Today 18 May: पेट्रोल-डीजल के नए दामों ने उड़ाए होश! आज का भाव चेक करना है बेहद जरूरी