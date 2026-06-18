Petrol Diesel Price Today 18 June: आज सफर पर निकलने से पहले जरूर देखें! पेट्रोल-डीजल के नए दाम कर देंगे हैरान

Petrol Diesel Price Today: ईरान के साथ जारी गतिरोध और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. मध्य पूर्व में संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य उछाल आया है. हालांकि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में ₹10 प्रति लीटर की कटौती की है. इसके अलावा परिवहन के लिए D-PNG और CNG की 100% आपूर्ति सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है.

18 जून को नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर थी, जबकि कोलकाता में यह ₹113.47 प्रति लीटर है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹111.18 प्रति लीटर है. चेन्नई में कीमत ₹107.88 प्रति लीटर दर्ज की गई. NCR शहरों में गुड़गांव में पेट्रोल की कीमत ₹102.80 और नोएडा में ₹102.42 है. वहीं बैंगलोर में पेट्रोल की कीमत ₹110.89 है.